Суд в Нальчике назначил двум военнослужащим реальные сроки за оставление части в период мобилизации

Гарнизонный военный суд в Нальчике приговорил военнослужащего Тархана Мальсагова к одному году и трем месяцам лишения свободы за самовольное оставление части в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК). На информацию, опубликованную на сайте суда, обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».

С учетом предыдущего наказания по делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (пункт «в» части 2 статьи 335 УК) суд назначил Мальсагову полтора года колонии общего режима.

«Подсудимый Мальсагов виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью и в суде подтвердил, что 28 сентября 2022 г. он без уважительных причин самовольно оставил войсковую часть, поскольку желал отдохнуть и провести время с семьей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

11 октября Мальсагов вернулся в войсковую часть.

Приговор вынесли 21 декабря. Тогда же суд в Нальчике назначил один год колонии-поселения военнослужащему Умару Саутиеву по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации.

У Саутиева также учитывалось неотбытое наказание по статье о нарушении уставных правил (пункт «в» части 2 статьи 335 УК). Как и Мальсагов, Саутиев покинул войсковую часть 28 сентября, чтобы провести время с родственниками. Вернулся к месту несения службы он 6 октября.