«РИА Новости» и «Интерфакс»: власти «ЛНР» обнаружили в оккупированном селе под Северодонецком схрон с 306 кг взрывчатки

Сотрудники «министерства госбезопасности» самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили в оккупированном Россией селе Кудряшовка под Северодонецком схрон с 306 кг взрывчатки. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на анонимные источники в ведомстве.

Собеседник агентства утверждает, что схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами был выявлен в домостроении. Схрон якобы оборудовал гражданин Украины, служивший в одном из подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцирующихся в окрестностях Кудряшовки.

Также, по его словам, в тайнике обнаружили пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства.

В марте Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «ЛНР» взяла под контроль Кудряшовку, Кременную и еще несколько близлежащих населенных пунктов.