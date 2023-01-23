Откуда берутся иголки в херсонских огурцах?

Иголки в огурцах из Херсона, яд в черешне из Мелитополя, дети, которых СБУ якобы просит по телефону включать в квартирах газ.

Это лишь несколько из множества городских легенд, которые с начала войны ходят по чатам в мессенжерах и распространяются в виде слухов.

В свежем выпуске подкаста «Что Нового?» вместе с антропологом Александрой Архиповой мы разберемся как появляются городские легенды и мифы, кто именно их создает и почему люди верят в казалось бы нелепые вещи.