Откуда берутся иголки в херсонских огурцах?

Иголки в огурцах из Херсона, яд в черешне из Мелитополя, дети, которых СБУ якобы просит по телефону включать в квартирах газ.
Это лишь несколько из множества городских легенд, которые с начала войны ходят по чатам в мессенжерах и распространяются в виде слухов.
В свежем выпуске подкаста «Что Нового?» вместе с антропологом Александрой Архиповой мы разберемся как появляются городские легенды и мифы, кто именно их создает и почему люди верят в казалось бы нелепые вещи.
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