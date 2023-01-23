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«ЮKassа» заблокировала донаты журналу «Холод»

Сервис приема платежей «ЮKassа» сообщил, что больше не будет обслуживать платежи на сайте журнала «Холода». Об этом сообщили в самом издании.

«Ваш магазин закрыт и запущен процесс расторжения договора по решению службы безопасности», — говорится в письме главному редактору издания Таисии Бекбулатовой.

Сервис сослался в письме на «политику безопасности», из-за которой решил расторгнуть договор.

В декабре «Холод» провел сбор денег на генераторы для жителей Украины.

Сейчас издание запустило новый сбор донатов в рублях через сервис Boosty.

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