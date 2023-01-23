Британская разведка: генерал Герасимов после назначения на новую должность занялся дисциплиной в войсках РФ

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке отметило, что генерал Валерий Герасимов после назначения командующим Объединенной группировкой войск ВС РФ в Украине занялся дисциплиной в войсках. Об этом говорится в твиттере ведомства.

С тех пор, как он принял командование 11 января, в российской армии уже попытались запретить нестандартную униформу, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки. Британская разведка отмечает, что «меры были встречены скептически»: наибольшую негативную реакцию вызвала попытка запретить военнослужащим отпускать бороды.

Власти «ДНР» назвали такую расстановку приоритетов «фарсом», который «затруднит процесс уничтожения врага». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство, заявив, что «война — время активных и смелых, а не бритых».

Ведомство отмечает, что Герасимов уделяет внимание преимущественно второстепенным нормативным актам на фоне оперативного тупика и тяжелых потерь на войне в Украине, и это может «подтвердить опасения многих его критиков в России». Герасимова все чаще начинают считать «оторванным от реальности и сосредоточенным на внешнем виде, а не на сути дела», как министра обороны Сергея Шойгу.