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В Госдуме предложили убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин в разговоре с ТАСС заявил, что из школьной программы необходимо исключить литературные произведения, которые «не прошли испытания временем».

В качестве примера он привел «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

«Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — заявил Вяткин.

Он добавил, что законодатели «рубить с плеча» не собираются, но намерены «восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память».

По его словам, в этом году в школьную программу должны вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

обновлено 13:11 мск

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сказала, что вопрос об исключении из школьной программы произведения «Архипелаг ГУЛАГ» «не стоял и не стоит».

При этом она отметила, что роман Фадеева «Молодая гвардия» действительно возвращен в школьную программу по совместной инициативе «Единой России», министерства просвещения и педагогического сообщества.

Казакова заявила, что вопросы исключения из школьной программы того или произведения или, наоборот, включения в программу — «это сложный и длительный процесс, такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения».

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею возвращения в обязательную школьную программу нескольких произведений советских авторов, включая Александра Фадеева, Константина Симонова.

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