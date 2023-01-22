В Госдуме предложили убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин в разговоре с ТАСС заявил, что из школьной программы необходимо исключить литературные произведения, которые «не прошли испытания временем».

В качестве примера он привел «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

«Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — заявил Вяткин.

Он добавил, что законодатели «рубить с плеча» не собираются, но намерены «восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память».

По его словам, в этом году в школьную программу должны вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.