Администратор телеграм-канала «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщил, что его 15-летнего брата удерживает КГБ

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси удерживают 15-летнего брата администратора телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», утверждают в самом сообществе.

«Террористы (КГБ Беларуси. — прим. ред.) выдвинули требование удалить телеграм-канал и прекратить деятельность», — говорится в публикации сообщества.

Утверждается, что подростка задержали по сфабрикованному уголовному делу о вымогательстве (ч. 2 ст. 208 УК РБ). Его три дня удерживали в ИВС на Окрестина в Минске и не пускали к нему родителей и адвоката, рассказали в сообществе.

У близких юноши нет информации о том, что с ним происходило все это время.

В пятницу его перевели в «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», где он находится до сих пор, пишут в телеграм-канале.

С подростка не сняли обвинения, а также взяли с 15-летнего юноши подписку о невыезде.

Пост об аресте брата администратора «Сообщества железнодорожников» опубликовал также телеграм-канал «Белорусский Гаюн» и попросил распространять эту информацию.