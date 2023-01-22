Администратор телеграм-канала «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщил, что его 15-летнего брата удерживает КГБ

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси удерживают 15-летнего брата администратора телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», утверждают в самом сообществе.
«Террористы (КГБ Беларуси. — прим. ред.) выдвинули требование удалить телеграм-канал и прекратить деятельность», — говорится в публикации сообщества.
Утверждается, что подростка задержали по сфабрикованному уголовному делу о вымогательстве (ч. 2 ст. 208 УК РБ). Его три дня удерживали в ИВС на Окрестина в Минске и не пускали к нему родителей и адвоката, рассказали в сообществе.
У близких юноши нет информации о том, что с ним происходило все это время.
В пятницу его перевели в «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», где он находится до сих пор, пишут в телеграм-канале.
С подростка не сняли обвинения, а также взяли с 15-летнего юноши подписку о невыезде.
Пост об аресте брата администратора «Сообщества железнодорожников» опубликовал также телеграм-канал «Белорусский Гаюн» и попросил распространять эту информацию.
«Сообщество железнодорожников Беларуси» публикует информацию о военных поездах, которые курсируют между республикой и российской федерацией. 23 марта телеграм-канал признали террористической организацией.
«Белорусский Гаюн» публикует информацию о передвижении военной техники в Беларуси. Его также признали экстремистским в марте.