ERT-1: Летящий из Польши самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту

На борту самолета Boeing 738 ирландской авиакомпании Ryanair во время полета обнаружили бомбу. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

Воздушное судно летело из Польши. После того, как с самолета поступил сигнал об обнаружении взрывного устройства, в штаб-квартире НАТО подняли тревогу, утверждают журналисты.

В 17:45 боинг в сопровождении греческих истребителей F-16 приземлился в Афинском международном аэропорту «Элефтериос Венизелос».