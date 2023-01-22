ERT-1: Летящий из Польши самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту

На борту самолета Boeing 738 ирландской авиакомпании Ryanair во время полета обнаружили бомбу. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.
Фото: ProtoThema
Воздушное судно летело из Польши. После того, как с самолета поступил сигнал об обнаружении взрывного устройства, в штаб-квартире НАТО подняли тревогу, утверждают журналисты.
В 17:45 боинг в сопровождении греческих истребителей F-16 приземлился в Афинском международном аэропорту «Элефтериос Венизелос».
По данным ERT, все необходимые наземные и воздушные протоколы были активированы, самолет после приземления направили в специальную зону. Его проверит полицейская группа, специализирующаяся на взрывных устройствах.
На борту находились 192 пассажира. ProtoThema пишет, что их быстро эвакуировали о проверили на наличие взрывных устройств.
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