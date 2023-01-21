Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером. С 1 марта в нем будет ограничена передача платежной информации

Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации и персональный данных. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение Роскомнадзора.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. Согласно нему, попавшие в список сервисы будут ограничены в оплате пожертвований и подписок, а также в развитии сотрудничества с банками.

Сейчас российские банки и сервисы, которые не могут размещать приложения в App Store, развивают онлайн-банкинг через Telegram. При этом представители ВТБ и ПСБ заявили изданию, что все операции проводятся на их стороне. Однако новый закон не предполагает отправку вспомогательных банковских сообщений, подчеркивает «Коммерсант».

Опрошенные изданием юристы полагают, что при реализации новых норм РКН может сделать некоторые исключения.