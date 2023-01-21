МВД объявило в розыск экс-гендиректора центра имени Хруничева за хищение 400 млн рублей при госзакупках в «Роскосмосе»

Савеловский муд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора Национального космического центра (НКЦ) имени Хруничева Андрея Калиновского. Об этом сообщается в карточке дела.

Суд постановил, что Калиновский должен быть помещен в СИЗО на два месяца в случае его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Решение об аресте не было обжаловано, и 17 января оно вступило в законную силу.

Ранее против экс-гендиректора было возбуждено уголовное дело по статье о «мошенничестве в особо крупном размере» — максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Калиновский вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение и похищал средства при реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия, входящего в структуру «Роскосмоса». Своими действиями Калиновский мог нанести ущерб в размере около 393,6 млн рублей.

Сообщается, что экс-директор улетел на Кипр. С 12 января его объявили в международный розыск.