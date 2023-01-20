Владимир Путин уволил Алексея Павлова с должности помощника секретаря Совбеза РФ

Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Что стало причиной увольнения, неизвестно. Как заявили ТАСС в аппарате Совбеза, Павлов переходит на другую работу.

Ранее Секретарь Совбеза Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника Алексея Павлова, который назвал иудейское религиозное движение «Хабад Любавич» сектой. Он также пообещал, что проведет с ним «соответствующую работу».



Алексей Павлов занимал пост помощника секретаря Совбеза с 2009 года, до этого работал на различных должностях в ФСБ России, а также в существовавшем до 2003 года Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ.