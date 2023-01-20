Умер американский рок-музыкант Дэвид Кросби

В возрасте 81 года умер американский музыкант Дэвид Кросби. Об этом его жена сообщила журналу Variety.

Причина смерти не уточняется.

Кросби родился в 1941 году в Лос-Анджелесе. В 1964 году он вместе с Джином Кларком и Роджером Макгинном собрал группу The Byrds. Она приобрела большую популярность. Особо звучание, которым музыкальный коллектив наделял свои песни, назвали фолк-роком. Так, Кросби стал одним из основателей этого музыкального направления.

В 1968 году он покинул группу и переехал на время во Флориду. Там Кросби познакомился с Нилом Янгом и Стивеном Стиллзом, с которыми впоследствии организовал коллектив Crosby, Stills & Nash.

За свою карьеру музыкант накопил множество золотых и платиновых дисков, а также был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла: один раз за The Byrds, а другой — за Crosby, Stills & Nash.

Помимо этого, музыкант всю жизнь боролся с наркотической зависимостью. За хранение запрещенных веществ Кросби неоднократно арестовывали.