Прокуратура Берлина начала расследование в отношении «Русского дома» из-за вероятного нарушения закона о санкциях против РФ

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении «Русского дома» в столице ФРГ из-за вероятного нарушения закона о санкциях Евросоюза, введенных против России из-за войны в Украине. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на представителя берлинских правоохранительных органов.

Глава пресс-службы правоохранительных органов Берлина Себастьян Бюхнер рассказал, что деятельность «Русского дома» проверяют на предмет нарушения Закона о внешней торговле и платежах.

Ранее жалобу на «Русский дом» подал экс-депутат Бундестага от партии «Зеленых» Фолькер Бек. Согласно его собственному заявлению в беседе с DPA, такого быть не должно, чтобы культурный центр, находящийся под санкциями ЕС, «занимался в Германии кремлевской пропагандой, пока на войне в Украине каждый день гибнут люди».

Оператором центра культуры и науки выступает Россотрудничество, находящееся под санкциями ЕС. Россотрудничество пока не получало уведомлений о начавшемся расследовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы агентства.

Осенью украинская общественная организация Vitsche провела акцию, в которой потребовала передачи «Русского дома» на Фридрихштрассе в собственность украинской общине. Активисты инициировали так называемый «референдум» и запустили онлайн-петицию в ответ на проведение российскими властями «референдумов» о вхождении в состав РФ оккупированных территорий Украины — Запорожской и Херсонской областей, а также так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

«Русский дом» открылся в Берлине в 1984 году. В марте, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, неизвестные нанесли несколько надписей на колонны у входа в здание, среди которых было слово «убийцы».