Футболиста Дани Алвеса задержали по делу о сексуальных домогательствах

Бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса задержали в Испании и доставили в суд по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Associated Press.

Ему выберут меру пресечения на время проведения расследования.

Как пишет AP, эпизод, по которому обвиняют Алвеса, произошел 31 декабря в ночном клубе Барселоны.

«Обвинение в сексуальном домогательстве в Испании может означать что угодно — от нежелательного сексуального внимания до изнасилования. Полиция заявила, что не может сообщить никаких подробностей по этому делу», — отмечают в информагентстве.

1 января испанский портал ABC со ссылкой на источники в полиции Барселоны сообщал, что неназванная женщина обвинила Алвеса в сексуальных домогательствах. По словам потерпевшей, 30 декабря в клубе Sutton футболист «засунул ей руку под нижнее белье». Девушка испугалась и рассказала о произошедшем своим друзьям, которые, в свою очередь, предупредили сотрудников охраны заведения.

Работники службы безопасности отвели женщину и ее знакомых в безопасное место, а также вызвали полицию. Когда девушка рассказала об инциденте силовикам, оказалось, что Алвес уже покинул помещение.

Близкие футболиста, с которыми связалась газета, отрицают обвинения. Они заявили, что Алвес не совершал сексуальных домогательств, но подтвердили, что футболист посещал клуб Sutton, хотя и «ненадолго».



Сам Алвес также отрицает все обвинения.

10 января суд в Барселоне подтвердил, что футболист находится под следствием.