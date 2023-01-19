Во Франции началась забастовка из-за пенсионной реформы

Во Франции с сегодняшнего дня начинается забастовка из-за проекта пенсионной реформы, представленной ранее премьер-министром Элизабет Борн. Об это сообщает радио RFI.
Законопроект предлагает повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, а также к 2027 году увеличить до 43 лет срок необходимого трудового стажа для получения выплат без вычетов.
Фото: шествие в Ницце. Stèvelan Chaizy-Gostovitch/Twitter
На вокзале Лиона, по данным Le Monde, на забастовку вышли 97% водителей. В парижском метро из-за ожидаемых акций закрыли одну линию метро, на 12 линиях нарушено движение поездов.
Также сообщается, что в разных городах бастуют от 65% до 80% работников учебных заведений. От 70% до 100% бастующих насчитывается на большинстве нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies.
В ближайшее время демонстранты планируют выйти на марш протестующих в Париже.
Телеканал BFMTV ранее сообщал, что к протестам могут присоединиться до 80 тысяч человек в Париже и до 750 тысяч демонстрантов по всей стране.
«Профсоюзы ставят перед собой задачу повторить результат забастовок 1995 года против пакета реформ, предложенных премьер-министром Аленом Жюппе. В 1995 году в марше против «плана Жюппе» приняли участие не менее 2 млн человек, и правительство отказалось от плана реформ», — отмечает RFI.