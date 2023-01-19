В США арестовали основателя криптобиржи Bitzlato, через которую с «Гидры» вывели более $700 млн. Он гражданин РФ

Вечером 17 января в Майами арестовали 40-летнего гражданина РФ Анатолия Легкодымова — основателя криптобиржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Его обвиняют в отмывании денежных средств. Об этом сообщает Минюст США.
Также Легкодымов известен под никами Гэндальф и Толик. Согласно публикации ведомства, самым крупным контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс «Гидра»: до его закрытия пользователи «Гидры» обменяли через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте.
Bitzlato также получила более 15 миллионов долларов в виде доходов от программ-вымогателей, отмечается в пресс-релизе. Минюст утверждает, что Легкодымов знал, что некоторые пользователи криптобиржи ведут незаконную деятельность — он писал во внутреннем чате Bitzlato, что его пользователи «известны как мошенники». Основателю Bitzlato грозит до пяти лет лишения свободы.
Криптобиржа Bitzlato позиционирует себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что «не требуются ни селфи, ни паспорта». В тех случаях, когда Bitzlato предлагала пользователям предоставить идентифицирующую информацию, она неоднократно позволяла им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным лицам» при регистрации, сообщает ведомство.