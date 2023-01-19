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В США арестовали основателя криптобиржи Bitzlato, через которую с «Гидры» вывели более $700 млн. Он гражданин РФ

Вечером 17 января в Майами арестовали 40-летнего гражданина РФ Анатолия Легкодымова — основателя криптобиржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Его обвиняют в отмывании денежных средств. Об этом сообщает Минюст США.

Также Легкодымов известен под никами Гэндальф и Толик. Согласно публикации ведомства, самым крупным контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс «Гидра»: до его закрытия пользователи «Гидры» обменяли через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте.

Bitzlato также получила более 15 миллионов долларов в виде доходов от программ-вымогателей, отмечается в пресс-релизе. Минюст утверждает, что Легкодымов знал, что некоторые пользователи криптобиржи ведут незаконную деятельность — он писал во внутреннем чате Bitzlato, что его пользователи «известны как мошенники». Основателю Bitzlato грозит до пяти лет лишения свободы.

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Криптобиржа Bitzlato позиционирует себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что «не требуются ни селфи, ни паспорта». В тех случаях, когда Bitzlato предлагала пользователям предоставить идентифицирующую информацию, она неоднократно позволяла им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным лицам» при регистрации, сообщает ведомство.

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