Режиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни

Режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», — заявили в Союзе.

Досталь за свою продолжительную карьеру снял больше 15 фильмов. В том числе, он выступил режиссером известных картин «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Облако-рай», «Петя по дороге в Царствие небесное», а также сериалов «Гражданин начальник» и «Штрафбат».

Также Досталь снимался в кино в качестве актера. Он сыграл Сашу Кригер в «До свидания, мальчики» и Хосе-Марию Дамец в «Морских рассказах».

В 2008 году был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации.