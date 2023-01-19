Правительство РФ запретило выдавать гранты причастным к экстремизму артистам, театральным и музыкальным коллективам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым запретил выдавать гранты артистам, театральным и музыкальным коллективам, если есть информация об их причастности к экстремистской деятельности. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Согласно новым поправкам, 13-й пункт правил распределения федеральных грантов дополнен подпунктом. Он гласит, что гранты не будут выдаваться коллективам и артистам, если они находятся в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их «причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Сейчас, по данным Росфинмониторинга, в перечне террористов и экстремистов состоят 12,7 тыс. физических лиц и 538 организации.