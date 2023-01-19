RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 19 января. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Идет 330-й день войны России в Украине. Российская армия продолжает наступательные операции в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка , отмечает американский Институт изучения войны (ISW). Также эксперты считают, что более частое использование российскими силами зажигательных боеприпасов для нанесения обычных ударов на юге Украины подтверждает недавние оценки о нехватке обычных артиллерийских снарядов.

, отмечает американский Институт изучения войны (ISW). Также эксперты считают, что более частое использование российскими силами зажигательных боеприпасов для нанесения обычных ударов на юге Украины подтверждает недавние оценки о нехватке обычных артиллерийских снарядов. США завершают подготовку масштабного пакета военной помощи Украине в размере до $2,6 млрд , пишет AP. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 боевых машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley.

, пишет AP. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 боевых машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley. Великобритания и Канада сообщили о поставке в Украину по 200 единиц бронетехники. «Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники»,— сказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли (цитата по ТАСС).

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники»,— сказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли (цитата по ТАСС). В Армении 15 военнослужащих погибли при пожаре в казарме. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии , сообщает Минобороны страны. В ведомстве заявили, что пожар возник в казарме инженерно-снайперской роты.

, сообщает Минобороны страны. В ведомстве заявили, что пожар возник в казарме инженерно-снайперской роты. Facebook и Instagram могут разрешить женщинам показывать соски в соцсетях. Наблюдательный совет Meta рекомендовал пересмотреть правило, запрещающее снимки с женской голой грудью. «Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — говорится в решении набсовета Meta. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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