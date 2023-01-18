Власти Липецкой области сообщили об убийстве при задержании сбежавшего из воинской части военного

Сбежавшего из воинской части с оружием военного Дмитрия Перова убили. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.



«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, 31-летний рядовой был задержан в селе Новоуглянка в Липецкой области на территории своего домовладения. Сейчас, по данным

«В момент, когда спецназ зашел на участок, Перов выходил из сарая. Ему скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ военнослужащий открыл огонь. Ответным огнем он был уничтожен», — пишет Baza, отмечая, что сотрудники полиции не смогли сразу подойти к погибшему и вызвали на место происшествия саперов.

О том, что при себе у него могут быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат, сообщали «Вести Воронеж». Согласно ориентировке, которую публикует канал, Перов «самовольно покинул расположение» военной части на «территории СВО».