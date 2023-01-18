«Верстка»: глава Тульской области и экс-охранник Путина может стать новым министром промышленности вместо Мантурова

Главу Тульской области и бывшего охранника Путина Алексея Дюмина рассматривают в качестве кандидата на пост нового министра промышленности и торговли. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на источники в федеральной власти и администрации Тульской области.

Алексей Дюмин и Владимир Путин. Фото: Кремль

Собеседник, близкий к Кремлю, уверяет, что назначение должно произойти в ближайшее время. Информацию о том, что такое обсуждение ведется, подтвердил источник, близкий к правительству. Собеседник в Тульской области утверждает, что в администрации ожидают уход Дюмина со дня на день. Предполагается, что его преемником станет председатель правительства региона Вячеслав Федорищев.

«Под него активно меняется аппарат, он уже приводит своих людей, некоторые дюминские [люди, близкие к нынешнему губернатору] сидят на чемоданах.

Новое назначение главного [речь идет о Дюмине] готовилось давно, и говорили, что он либо в Минпромторг, либо под него создадут министерство снабжения, которое будет заниматься нуждами фронта и тыла», — рассказал собеседник издания. Сейчас пост министра промышленности и торговли занимает Денис Мантуров. Помимо этого, он также является вице-премьером. 11 января на встрече президента России с членами правительства Путин отчитал Мантурова из-за отсутствия контрактов с некоторыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса. «Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов — нет. Я же вам говорю. Чего мы тут с вами пикироваться будем. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака-то валяете?» — сказал Путин.

Мантуров пообещал завершить работу в течение квартала. «Сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?», — ответил президент. Сотрудник одного из прокремлевских медиа рассказал «Верстке», что провластные СМИ получили указание «не акцентировать внимание на наезде Путина на Мантурова, потому что ожидается приход Дюмина на на этот пост и неэтично давать много негатива по отношению к нынешнему министру». Источник «Верстки», близкий к Кремлю, утверждает, что у правительства «поднакопились претензии» к Мантурову. По его словам, отставку нынешнего министра обсуждали уже давно, но к принятию решения власть подтолкнула ситуация с войной. «Мантуров объективно не справляется, показатели просели», — сказал собеседник издания. В случае назначения Дюмина, Мантуров скорее всего останется курирующим зампредом, утверждает близкий к Кремлю источник.

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