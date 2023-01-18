Ведущий аналитик ФСИН Анна Каретникова уехала из России из-за угроз ведомства

Ведущий аналитик Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анна Каретникова уехала из России под давлением ведомства. Об этом она сама рассказала «Агентству».

Как пишет издание, еще в четверг на прошлой неделе Каретникова собиралась посетить следственный изолятор «Матросская тишина», однако в пятницу она пересекла границу.

Вопросы к сотруднице у ФСИН возникли из-за ее телеграм-канала «Стенгазета СИЗО», в котором 300 подписчиков.

«Претензия была в том, что я вообще пишу. Сказали, что я не имею права распространять какую-либо информацию. Это может делать пресс-служба», — рассказала Каретникова.

Кроме того, сотрудники ФСИН были недовольны тем, что она по просьбе родственников передавала подследственным ручки и нитки. Телеграм-канал и передачки служба безопасности признала «не соответствующими должностной инструкции».

В ходе беседы в начале прошлой недели Каретниковой сообщили, что ей «предстоит много неприятных вопросов в УСБ, прокуратуре» и, как она сказала, «кажется, ФСБ».

От сотрудницы потребовали подписать задним числом «должностные инструкции», пишет «Агентство». Она это сделала, но ее все равно не допустили в четверг в СИЗО «Матросская тишина». После этого она быстро уехала из России. Сейчас женщина находится во Франции. Она направила во ФСИН заявление об увольнении.

Каретникова работала в московском управлении ФСИН на должности ведущего аналитика с 2016 года, а до этого она на протяжении более восьми лет была членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. В ноябре 2016 года она рассказала в интервью «Новой газете», что «общественный контроль разгромлен на всем пространстве Российской Федерации».

Правозащитница говорила, что работа во ФСИН станет «продолжением ее работы по защите прав и законных интересов заключенных, тех, кто сидит в московских следственных изоляторах».