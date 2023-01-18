В декабре 2022 года Минфин выделил 2,41 трлн рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Министерство финансов России заявило, что по итогам декабря 2022 года из Фонда национального благосостояния было выделено 2,41 трлн рублей на финансирование дефицита бюджета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На 1 января объем ФНБ составил 10,4 трлн рублей, или 7,8% прогнозируемого на 2022 год ВВП. На 1 же декабря объем ФНБ, как сообщал Минфин, составлял 11,38 трлн рублей (8,5% ВВП). Таким образом, фонд национального благосостояния России по итогам декабря сократился почти на 1 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», — сказал он на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»). Больше он был только в 2020 году — тогда он достиг 4,1 трлн рублей.