РБК: за 2022 год россияне купили в Турции больше недвижимости, чем за последние шесть лет

В 2022 году россияне купили 16,3 тысячи домов и квартир в Турции. К такому выводу пришли журналисты РБК, изучив данные института статистики

республики.

Количество сделок по покупке жилья превысило результат последних шести лет, отмечает издание. С 2016 по 2022 год суммарно граждане России приобрели 16,2 тысячи объектов недвижимости в Турции.

Кроме того, в 2022 году россияне впервые заняли первое среди иностранцев по количеству сделок, на них пришлось 24% покупок (по сравнению с 9% в 2021 году). На втором и третьем местах по количеству приобретенного в Турции жилья — граждане Ирана и Ирака.

Иностранцы чаще всего покупают квартиры в Стамбуле и Анталье — почти 25 и 22 тысячи таких сделок соответственно было зарегистрировано в прошлом году.

По данным экспертов, спрос на жилье в Турции среди россиян связан с возможностью затем получить в стране вид на жительство (ВНЖ) и гражданство.