Против восьми мобилизованных, сбежавших с оружием из «ЛНР» в Подольск, возбудили дело о дезертирстве

Военные следователи возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием против восьми мобилизованных из Калининградской области. Они со своим штатным оружием, в том числе четырьмя пулеметами, покинули лагерь в самопровозглашенной «ЛНР», а затем на такси и попутках добрались до подмосковного Подольска, рассказывает «Коммерсант».

235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил в СИЗО младшего сержанта Евгения Кравченко (ч. 3 ст. 338 УК, от пяти до 15 лет заключения). Следователи считают его предполагаемым организатором побега.

Другие военнослужащие — ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, а также рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин — изолированы в части.

Как рассказали военные, их мобилизовали 24 сентября, уже 12 ноября их перебросили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в Луганской области Украины. Там их должны были готовить к участию в войне, однако, как рассказывает «Ъ» версию мобилизованных, «командиры их больше использовали на строительстве землянок для проживания в лагере».