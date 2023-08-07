«Щекастый, животастый, бородатый молодой человек с обильными ляжками. Полный преувеличенных эмоций — вот каким он мне показался на вечере газеты «День» в кинотеатре «Октябрьский». Тогда я увидел его впервые. 1992 год. <…> «Наш молодой философ» — так его объявил публике Проханов — в тот вечер напился на банкете. С банкета мы вышли втроем: Проханов, Дугин и я. Проханов покинул нас у церкви, где, говорят, венчался Пушкин. Затем разыгралась сцена из программы «Криминал». Пьяный Дугин пнул ногой проезжавшую иномарку так, что образовалась вмятина. Автомобиль остановился, из него выскочил человек с пистолетом и, щелкнув затвором, направил пистолет на Дугина. Дугин — шапка сбилась, шарф висит — вдруг заявил: «Знаете, а я Лимонов!» Я сообщил человеку с пистолетом, что Лимонов — это я, и я прошу прощения за своего пьяного друга. Человек выругался, опустил свой пистолет, сел в машину и уехал…»

Эти воспоминания, вылившиеся в целую книгу, покойный сегодня писатель и политик Эдуард Лимонов написал еще в начале 2000-х, сидя в СИЗО Лефортово. К тому моменту бывшие соратники Эдуард Лимонов и философ Александр Дугин, создавшие когда-то с нуля Национал-большевистскую партию и газету «Лимонка», уже не общались. У обоих была своя жизнь и свои перспективы. Лимонова впереди ждал приговор в четыре года, а потом прежний путь политика-маргинала и родные нацболы, шумно и с азартом захватывающие то приемную администрации президента на Ильинке (захват заключался в поломке пары стульев и вывеске баннера «Путин, уйди сам!», но осудили всех от 12 до 20 лет за «насильственный захват власти»), то кабинета Минздрава (акция против монетизации льгот), то придумавшие новый формат акций — «Марши несогласных». А вот читавший когда-то лекции нацболам Александр Дугин теперь занимался тем же самым уже на соцфаке МГУ, увлекался идеями евразийства и старообрядчества, подрабатывал в Думе, писал пользующиеся спросом трактаты аж для самого Генштаба, давал интервью государственным СМИ об опасности «оранжевых революций», «маршей несогласных» и таких «политических проходимцев», как Лимонов. С годами Дугин и вовсе стал официальным философом страны, феноменально чувствующим дуновение политической конъюнктуры. Он научился ловко подстраивать свою философию под действующую повестку дня. Главный нарратив — за государство нужно жертвовать жизнью. Правда, всё же власть до поры до времени относилась к Дугину индифферентно: ну есть, и хорошо, нет — ничего страшного. Полномасштабное вторжение России в Украину открыло в Дугине чакры нужности и значимости. Благодаря войне его карьера получила второе дыхание, он избежал забвения и принес ту самую жертву. Однако даже после гибели дочери Дарьи Дугин продолжил обожествлять как страну, так и войну, которую эта страна развязала. Главный придворный философ Кремля Александр Дугин сегодня призывает бомбить и уничтожать Украину и в разгар репрессий в собственной стране вводить в России репрессии и цензуру. «Новая газета Европа» представляет его портрет.

В кружке «SS» и Баркашова Александр Дугин родился 7 января 1962 года в Москве. Отец Гелий Дугин был офицером ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР, мать Галина Дугина — медицинским работником. Ее близкой подругой, в свою очередь, была мама политика и диссидента Валерии Новодворской. Родители Александра Дугина развелись, когда сыну было три года. Воспитываясь в столь привилегированной среде, Дугин-младший тем не менее по стопам родителей не пошел, а, как и Валерия Ильинична, поначалу ударился в диссидентство. После окончания школы Александр сначала поступил в МАИ (Московский авиационный институт), где стал участником факультетской рок-группы, для которой писал тексты. От того периода у него сохранился сборник «Песен Ганса Зиверса», воспевающих садизм, декаданс и романтику СС, что весьма трудно укладывается в представления о сегодняшнем Дугине — «борце с украинским фашизмом».

Пример поэтических текстов раннего Александра Дугина Пример поэтических текстов раннего Александра Дугина

Со второго курса МАИ Дугин был отчислен. Официально — за неуспеваемость, по словам самого Дугина — за идеологический нонконформизм: причиной послужил плакат с надписью «П…ц проклятому совдепу!», который он лично оформил и повесил в актовом зале перед концертом.

Александр Дугин. Фото: Pinterest

По другой версии, Дугина исключили из института якобы за то, что со своими приятелями он грабил дачи академиков. От тюрьмы, а заодно и от армии его тогда спас высокопоставленный отец, устроив сына в психиатрический диспансер. После этого Дугин какое-то время работал дворником и занимался репетиторством, преподавая английский и французский языки.

Так или иначе, но диплом о высшем образовании у Дугина всё равно будет. Через несколько лет, защищая диссертацию в РГУ, он представил Ученому совету диплом об окончании заочного отделения Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. Но на дворе пока начало 80-х. С Дугиным произошло событие, которое он впоследствии рассматривал в качестве главной удачи своей жизни. Молодого человека приняли в «Южинский кружок» — круг эзотерической богемы, духовным наставником которого был писатель Юрий Мамлеев. Изначально участники кружка интересовались преимущественно эзотерическим мистицизмом, но постепенно, когда Мамлеев эмигрировал в США, их идеи всё больше сближались с идеями европейских ультраправых. Таким образом, можно сказать, «Южинский кружок» стал одним из источников развития фашизма в постсоветской России. Сам Дугин после эмиграции Мамлеева вошел в группу подпольщиков «Черный орден SS», которую создал мистик и литературовед Евгений Головин. Он же был провозглашен рейхсфюрером данной группы.

Головина Дугин называл своим учителем и духовным наставником. Тесно общался и с другим участником «Черного ордена SS», философом Гейдаром Джемалем. Вместе с последним Дугин вскоре вступил в Национально-патриотический фронт «Память» Дмитрия Васильева. Как писал политолог Тимур Полянников, это общество «защиты памятников русской истории и культуры» стало своего рода «маткой» для большинства будущих националистических движений. Например, в 1990 году от него непосредственно отпочковалось знаменитое «Русское национальное единство» (РНЕ) откровенного националиста Александра Баркашова.

Слева направо: Александр Дугин, Гейдар Джемаль, Евгений Головин и Юрий Мамлеев. Фото: Pinterest

Впрочем, вскоре Дугин был исключен из «Памяти». Официальная формулировка — «контактировал и контактирует с представителями эмигрантских диссидентских кругов оккультистско-сатанинского толка, в частности с тем же писателем Мамлеевым». А вот что по этому поводу писал Эдуард Лимонов: «Предполагаю, что он произвел там [в «Памяти»] фурор и вызвал чувство ревности и опасения за свое место у вождя Дмитрия Васильева — «Дим Димыча». Никто больше в «Памяти» таким обширным багажом знаний о фашизме не обладал. Юный Дугин стал читать лекции «памятникам». Посему пребывание Дугина и Джемаля в этой организации оказалось кратковременным. Оба позднее сказали мне, что их заложил Баркашов, якобы записал на кассету злые и нетрезвые высказывания Дугина о Дим Димыче и дал их послушать вождю. Вождь изгнал обоих эрудитов-интеллектуалов из организации. Думаю, вся «Память» вздохнула с облегчением. Интеллектуалы — всегда источник сомнений и волнений для жизни политической партии».

Выйдя из «Памяти», Дугин занялся рассекреченными архивами КГБ и на их основе публиковал свои первые статьи и книги и вести на «Первом канале» программу «Тайны века». Кроме всего прочего, Дугин был главным редактором и колумнистом ничего и никому не говорящих сегодня таких изданий, как «Милый ангел», «Элементы», «Новый взгляд». Писал и для известной газеты «День» Александра Проханова.

Евгения Дебрянская. Фото: Pinterest

Что касается личной жизни, то в 1980-х Дугин впервые женился. Его избранницей и матерью его старшего сына Артура (сегодня он рок-музыкант) стала писательница Евгения Дебрянская, одна из первых постсоветских открытых лесбиянок, которая в 2000-х станет активным представителем российского ЛГБТ-движения. В 2006 году даже произойдет такой эпизод. При проведении гей-парада в Москве, одним из организаторов которого она была, Дебрянскую задержал ОМОН. Перед акцией она публично заявила: «Если гомосексуалы не выйдут открыто заявить о своих правах, в будущем они рискуют оказаться за 101-м километром». По свидетельству на сегодняшний день уже не существующего журнала «Русский Newsweek», вместе с Дебрянской и другими ЛГБТ-активистами в тот день были задержаны и противники акции из Евразийского союза, возглавляемого Александром Дугиным: ««Почему мы должны ехать с этими гомосеками вонючими?» — возмутился молодой человек, назвавшийся активистом Евразийского союза молодежи. «Мальчик, потому что все люди равны. И евразийству это никак не мешает, уж поверь мне: всё-таки Александр Дугин — мой бывший муж», — сказала Дебрянская». Впрочем, такой удар по своим нынешним скрепам, как бывшая жена — представитель сексуальных меньшинств, Дугин никогда не комментировал. До евразийства в его жизни и гей-парадов в стране еще нескоро. На дворе — перестройка.

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С Лимоновым До конца 80-х Дугин продолжал придерживаться радикально антисоветских и антикоммунистических взглядов — даже, как вспоминал, водил своего маленького сына «плевать на памятники Ильичу», «презирал ленинистов и, видя цитаты из Ленина, был готов облить авторов, их употребляющих, крутым кипятком». Однако в перестройку отношение Дугина к Ленину изменилось, как и отношение к Западу, язык и культуру которого он до этого пытался впитать. «Особенно сильное впечатление оказали первые поездки в Европу. Та картина, которая открылась моему взгляду, была настолько отталкивающей, настолько дегенеративной, настолько закоренело тоталитарно унтерменшевской — причем унтременшизм людей Запада в отличие от Советов был не страдательным и абсурдистским, но триумфальным, самовлюбленным и оптимистичным, законченным и агрессивным, — что я стал пересматривать свое отношение к Советской Родине. Вместе с тем и в самой России самое омерзительное отребье, физиогномически и типологически наиболее раздражавшее меня в позднем Совдепе, подалось в «демократы» и «реформаторы». Чем более услужливой и гадкой была фигура — например, творец лживейшей «ленинианы» Егор Яковлев или его однофамилец «башмачок» из Политбюро, «архитектор перестройки» (Александр Яковлев. — Прим. ред.), — тем более бесстыдно и подло она наскоками оплевывала советизм. И напротив, в позиции упорных советских консерваторов явно проглядывало не известно откуда взявшиеся достоинство, этика, стоицизм и верность.

<…> Я думаю, что Владимир Ильич Ленин был малой евразийской аватарой. Он хотел остановить время и открыть цикл Великого Возвращения. Это был наш Ленин. Но он умер. Вы убили его. Вы и я».

Августовский путч 1991 года Дугин встретил неоднозначно. Он вспоминал, как во время путча выглянул в окно и увидел противников ГКЧП, которые устремились по Арбату к «Белому дому»: «При виде этой толпы я понял: они, как свиньи, бросятся с утеса, как в евангельской притче. Я понял, что я впервые за Советский Союз, в тот самый миг, когда он погибал, я полюбил его».

Александр Дугин, Эдуард Лимонов и Егор Летов. Фото: Pinterest

А в 1993 году Дугин, по его словам, окончательно разочаровался в патриотической оппозиции, когда «она провалила и 1991 год, и 1993-й»: «Я, безусловно, был на стороне ГКЧП и на стороне Верховного Совета и видел, как оппозиционные лидеры проигрывают все свои идеи». Вскоре после путча вместе с Эдуардом Лимоновым и поэтом и музыкантом Егором Летовым Дугин создал Национал-большевистскую партию (НБП), находившуюся в непримиримой оппозиции к тогдашнему президенту Борису Ельцину (потом и к Путину — но уже без Дугина) и отличавшуюся в тот период радикальным антилиберализмом и антиамериканизмом. В НБП Дугин задержится на пять лет. По его словам, именно он придумал название партии. Идея же набирать в свои ряды исключительно молодежь, причем иногда совсем подростков, принадлежала им двоим с Лимоновым: «Мы смотрели, как у нас на глазах в 1991 и 1993 году эти жирные, неповоротливые, продажные, трусливые оппозиционеры провалили все патриотические идеи. Мы поняли, что постсоветское общество разлагалось, это общество лузеров, и надо делать ставку на новое поколение. <…> Именно потому, почему сейчас Кремль делает ставку на молодежь, тогда сделали свою ставку мы с Лимоновым. И оказались абсолютно правы, потому что к нам приходили люди незамутненные, свежие, живые.

Это был набросок будущей элиты. Тогда речь шла о противостоянии ельцинской либерально-демократической, гайдаро-чубайсовской проамериканской системе, то есть тому, с чем сейчас Путин сталкивается в лице «оранжевых» и «маршей несогласных»,

— вспоминал спустя более десяти лет, уже давно покинув НБП, Дугин. «Национал-большевизм был попыткой идеологизировать молодежь в антизападном, антилиберальном, антиамериканском ключе. По сути дела, сейчас принципы и идеологию национал-большевизма стал воплощать президент Путин. Он возвращает нам символику советского периода, он возвращает уважение к советской эпохе, он говорит о необходимости мощной, сильной державы. Он отстаивает суверенитет и независимость поднимающегося российского государства от западного влияния. Это идея новой волны патриотизма, которая выстраивает в единую ось досоветский период и советский период», — подчеркивал Дугин.

Александр Дугин и Наталия Мелентьева. Фото: Pinterest

Дугин привел в НБП даже музыканта-авангардиста и композитора Сергея Курёхина. Когда в 1995 году Дугин выдвинулся по 210-му одномандатному округу на выборах в Госдуму, Курёхин устроил в его поддержку последний, как это потом стало ясно, концерт «Поп-механики» (летом 1996 года музыкант скончался). В концерте участвовали и сами Лимонов и Дугин. Избирательная кампания тем не менее окончилась провалом, Дугин в своем округе получил 0,85 % голосов избирателей, заняв тем самым 14-е место из 17.

Как описывал роль Дугина в НБП Эдуард Лимонов Как описывал роль Дугина в НБП Эдуард Лимонов

В 1998 году Александр Дугин ушел из НБП. По его словам, разрыв произошел из-за идеологических разногласий — в частности якобы из-за отсутствия у Лимонова четко выраженной политической позиции:

«Я стал замечать, что Лимонов начал дезавуировать идеологию, хулиганить, красоваться. Давал интервью, где отрицал основы национал-большевизма.

Я окончательно ушел. За мной ушли интеллектуалы — их была где-то треть партии. Идеологии у Лимонова никогда не было. Он как пес бестолковый, который норовит принести в дом прокушенный мячик и которому невозможно объяснить, что этот мяч никому не нужен — ни ему, ни хозяевам». Сам Лимонов, находясь в 2002 году в Лефортово по делу об экстремизме и хранении оружия, написал о Дугине целую главу своей книги «Человек короткой воли» (Мысли о бывшем соратнике). По его версии, причина выхода Дугина из НБП состояла совсем в другом: он несправедливо обвинил трех национал-большевиков в краже у него 248 рублей из сейфа.

История про 248 рублей История про 248 рублей

В тот период положение Дугина, действительно, заметно изменилось. Он отошел от подпольной маргинальной политики, не приносящей никаких репутационных и прочих бонусов. В 1997 году Дугин опубликовал свою большую работу «Основы геополитики» с предисловием самого замначальника Генерального штаба генерала Николая Клокотова. Затем этот труд изучался в качестве учебника в академии Генштаба. Словом, рамки НБП с его мальчиками и девочками стали Дугину уже и тесны, и не к лицу.

Книга Александра Дугина «Основы геополитики»

Обратимся снова к Эдуарду Вениаминовичу: «Впоследствии Дугин разогнал всех ушедших с ним ребят. Макса Суркова он выгнал за то, что тот был обильно татуирован. Он выгнал «красно-коричневого» сиониста, раболепно глядевшего Дугину в рот. Последним Дугин выгнал Цветкова. Что крылось за пустяковыми придирками к не самым плохим национал-большевикам? Думаю, Дугин понимал, что эпоха сменилась. Страна насытилась знаниями о фашизме. Магазин «Библио-Глобус» весь пестрел богато иллюстрированными альбомами о Гитлере, Геббельсе и Третьем рейхе. Можно было пойти и купить то, что Дугин добывал с трудом и отпускал по каплям, необходимость в культуртрегерской деятельности отпала. Должность гуру была не нужна. «Кирилл и Мефодий фашизма» [Дугин] вскоре должен был остаться не у дел в партии. Одновременно Дугин уже успел переквалифицироваться в верховного жреца геополитики.

Без всякой иронии считаю, что он — самый блестящий истолкователь геополитики, какой возможен в России. И геополитика ему подходит, поскольку это необязательная сказка о том, как должен вести себя мир. А Дугин ведь сказочник».

Ребрендинг После разрыва с Лимоновым Дугин, действительно, стал читать лекции по геополитике в Генеральном штабе. Еще он стал советником председателя Государственной Думы Геннадия Селезнёва, возглавил Центр геополитических экспертиз Экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности при том же председателе Госдумы. А с приходом к власти Владимира Путина начался совсем новый период в политической деятельности Александра Дугина: недавний член подпольного кружка, в названии которого значились буквы «SS», и создатель НБП, он окончательно перешел на позиции лояльного отношения к действующей власти. С начала 2000-х годов Дугин стал отстаивать идеи евразийства и консерватизма, предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти. В Кремле этим идеям особо не внимали, но и не трогали их автора: был не опасен. Дугин, попутно обращаясь к старообрядчеству, продолжал гнуть свою линию. Он придумал так называемую «четвертую политическую теорию», которую противопоставил трем идеологиям XX века — либерализму, коммунизму и фашизму. Часто говорил о византийском идеале власти — альянсе духовной и светской власти. Президента и правительство уже не критиковал.

Социологический факультет МГУ. Фото: Яндекс.Карты

В 2008 году Дугин получил должность профессора МГУ им. М. В. Ломоносова и возглавил Центр консервативных исследований — общероссийскую социологическую организацию, ставящую своей целью развитие и становление консервативной идеологии в России, с опорой на научные кадры. На соцфаке МГУ он читал курсы лекций по «структурной социологии», этносоциологии, социологии геополитики и социологии международных отношений. Перед этим геополитик Дугин активно поддержал развязанную Россией «пятидневную войну» в Грузии в августе 2008 года. Причем выступил не только с поддержкой российского руководства и вооруженных сил, но и призвал занять Тбилиси и установить в Грузии пророссийский режим. По мнению Дугина, отказ от такого решения стал ошибкой российской власти, следствием которой может стать повторение войны между Россией и Грузией, правительство которой якобы является марионеткой США. К этому моменту Александр Дугин уже был лидером Международного евразийского движения, ездил в Европу и даже США на различные конференции по евразийству — даже читал по приглашению лекции в институте Хопкинса. На родине Дугин стал и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений соцфака МГУ, был принят в члены совета Всемирного русского народного собора. Сегодня философ активно сотрудничает с принадлежащим предпринимателю Константину Малофееву изданием «Царьград» и телеканалом «Царьград ТВ», которые выступают с ультраправых, националистических и монархических позиций. Дугин даже был короткое время редактором этого телеканала. Но вот беда. В широких ученых кругах его не воспринимают всерьез как геополитика и философа. Взгляды Дугина характеризуют как противоречивые и переменчивые. Так, по словам философа Тимура Полянникова, «многие специалисты, бравшиеся за исследование дугинских теорий, приходили к выводу, что искать в них какое-либо единство или внутреннюю логику попросту бессмысленно: слишком пестр и противоречив набор идеологий, которые Дугин транслировал в разное время на разные аудитории». А специалист по евразийству Парадорн Рангсимапорн в свое время характеризовал Дугина как «политического хамелеона, представления которого приспосабливаются к окружающей среде». Историк и литературный критик Сергей Беляков также рассматривал идеологию Дугина скорее как «фальсификацию евразийства».

На фоне аннексии Крыма в 2014 году и начала войны на Донбассе позиция Дугина оказалась куда радикальнее многих. Например, когда в конце июня 2014 года появились сообщения о том, что Дугин, работавший на соцфаке МГУ на внебюджетной ставке профессора, уволен из университета, сам философ объяснил решение ректората Садовничего происками «киевских нацистов», российских либералов и противников патриотизма из окружения президента, а также невмешательством «лунарного» Владимира Путина. «С моей точки зрения, Путин — не человек, Путин — это концепт, носитель некоей функции, — объяснял Дугин на своей странице в фейсбуке .

— В этой фигуре есть две стороны — солнечная и лунная, солярная и лунарная. Солнечный Путин — это тот, кто присоединяет Крым,

ездит к православным старцам, стоит за русский народ, Путин, которого мы хотим. Есть лунный Путин — это его тень, которая идет на компромиссы, думает о газе, предает детей Славянска, это Путин гораздо менее замечательный». Дугин пояснял, что идет битва между солнечным и лунным Путиным внутри одного человека. «В данном случае победила темная сторона», — сообщал он журналистам «Газеты.Ru»: «Лунный Путин уволил меня из МГУ из-за моего излишнего оптимизма, связанного с солнечным Путиным. Один Путин сказал Садовничему не трогать великого патриота профессора Дугина, а другой сказал «увольняй». Вот как я вижу себе эту ситуацию». В Кремле промолчали. Риторика Дугина по Крыму и Донбассу в 2014 году всё же для власти была созвучнее и важнее отдельных странных выпадов философа. Американское издание Foreign Policy даже включило Дугина в тот период в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира в категории «агитаторы». Кроме того, за поддержку войны в Украине и аннексию Крыма Дугин еще тогда попал под санкции Евросоюза, Канады и США. Журналист и писатель Маша Гессен отмечала, что в 2014 году Дугин пригодился Кремлю как никогда: «В тот момент Путин говорил буквально его [Дугина] словами. <…> И, видимо, так оно и будет продолжаться — будут какие-то идеологические всплески, когда Путину будет нужно использовать какие-то риторические инструменты, которые окажутся под рукой. Дугин сделал всё, чтобы оказаться под рукой, и, соответственно, его риторические инструменты были использованы, а потом были отброшены за ненадобностью до следующего идеологического всплеска».

Сакральная жертва и идеолог «Русского мира» Следующий идеологический всплеск случился, как известно, 24 февраля 2022 года. Полномасштабное вторжение российской армии в Украину Дугин не то чтобы поддержал. Он это событие обожествлял и продолжает обожествлять. И сегодня для него существует только «солнечный» Владимир Путин, без всяких темных и лунных сторон. Ровно за год до войны, в феврале 2021 года, Александр Дугин был гостем передачи Николая Солодникова «Непознер». Среди прочего он сказал следующее:

— Именно жизнь является ценой за наши политические убеждения. Мы должны быть готовы на это. Если мы согласны с ценностью государства, мы его защищаем до конца. Если мы государственники, мы должны быть готовы умереть за государство. — А готовность убивать? — уточнил ведущий. — А это очень близкие вещи. Если мы на войне, то мы должны быть готовы делать и то и другое. Не бывает одного без другого. Когда мы говорим «умирать за идеи», это, в принципе, подразумевает умирать и убивать за идеи. Это очень тонкий момент. Если мы готовы умирать, но не убивать — значит, мы не готовы вступить в полноценную битву за наши идеи, за государство против другого государства. Что, мы будем сидеть и ждать: «Убивайте нас»? Нет, мы будем нападать».

Спустя ровно год власти России, чьи ценности так разделяет философ Дугин, напали на Украину. Вторжение автор лекций о геополитике оправдывал, само собой, тем, что Украина, которая кишит «нацистами», собиралась напасть первой.

Александр Дугин на похоронах дочери Дарьи, 23 августа 2022 года. Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Через полгода погибнет 30-летняя дочь Дугина — такая же, как он, сторонница кремлевских ценностей, имперских взглядов, философ и журналистка «Царьграда». К моменту смерти Дарья Дугина успела сделать репортаж с завода «Азовсталь», занятого российской армией, готовила к выходу «Книгу Z» с рассказами о российских военных и находилась, как и отец, под персональными санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии — как частый и известный источник «дезинформации об Украине и российском вторжении».

Произошедшее августовским вечером 2022 года до сих пор вызывает у сторонних наблюдателей много вопросов. Дугина возвращалась домой с ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Традиция», устраиваемого ее отцом, когда машина, за рулем которой ехала Дугина, взорвалась. Неизвестно, являлась ли мишенью она сама или ее отец, который не поехал с ней, в последний момент почему-то пересев в другую машину. Но уже через два дня ФСБ заявила о раскрытии убийства: по версии ведомства, «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами». Украинские власти до сих пор отвергают свою причастность к убийству. Дугину тогда выразили соболезнования самые высокопоставленные российские лица — патриарх и президент. Путин вдобавок посмертно наградил погибшую орденом Мужества. Из девушки сделали героя и назвали в честь нее улицу в оккупированном Мелитополе. Трагедия с дочерью словно возвысила Дугина. Он сегодняшний, как складывается впечатление, уверен, что оказывает влияние на власть. И главный источник его влияния — еще не запрещенный в России (в отличие от фейсбука) телеграм-канал. Там Александр Дугин каждый день публикует свои мысли про Украину, российских либералов, предателей и врагов. Всё так же радикально, что порой оторопь берет даже российских законодателей. В стране, захлебывающейся в репрессиях и цензуре, он предлагает на официальном уровне ввести репрессии и цензуру.

Вот что пишет Дугин в своем канале Вот что пишет Дугин в своем канале

Когда Дугина одернул сенатор Андрей Клишас, публично заявивший журналистам, что, вообще-то, Конституция (даже российская) официально запрещает цензуру и репрессии, Дугин несколько сменил тональность. Репрессии он отнес в сферу борьбы с миграцией. «В России обостряется проблема миграции и мигрантов. Ситуация — особенно с учетом СВО — балансирует на грани вспышки насилия. <…> Поэтому нужны не просто веерные репрессии, а очень точные и точечные репрессии с лазерным прицелом. Кстати, у сторонников миграции и на Западе, и у нас есть идеология: либерализм. Ведь толком даже не ясно — что требовать, к кому обращаться, как правильно выбрать цели и методы. <…> Нам нужны умные репрессии. Иначе будут глупые. Но хуже глупых репрессий — только их полное отсутствие». Внося Дугина в санкционные списки, Евросоюз особо отметил, что помимо «идеологического и теологического оправдания агрессивной войны» Дугин «продвигал концепцию Русского мира, связанную с экспансивным реваншистским национализмом путинской эпохи, влекущим за собой идею исторической родины, защищающей подданных Русского мира».

Помимо ЕС Дугин, как и в 2014 году, находится под санкциями США, а также под санкциями самой Украины, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии. «В Таганроге взрыв, в Москве сбиты БПЛА. Да, так. Это просто война, если кто не понял. Сражайтесь или умрите. Уничтожим врага, освободим Украину, тогда и переведем дыхание… Если без репрессий, то всё так и будет», — подытоживает свою очередную «телеграмскую» мысль сегодняшний Александр Дугин.