Православная церковь Украины будет праздновать Рождество 25 декабря

Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила полный переход на новый календарь. Об этом пишет украинская служба «Би-би-си».
Теперь Рождество будут отмечать 25 декабря, а не 7 января. Также Покров день перенесут на 1 октября, Крещение на 6 января, а День святителя Николая на 6 декабря.
Изменения не коснутся Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.
Решение о переходе на новый календарь было принято на архиерейском соборе. Против перехода проголосовал один епископ, еще один воздержался.
Формально потом переход еще должен одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил «Би-би-си», что вопрос уже решен и с 1 сентября начнет действовать другой календарь.
В феврале Синод украинской Греко-католической церкви (УГКЦ) постановил, что с 1 сентября 2023 года церковь переходит на новый стиль для праздников с фиксированными датами.
Приходы, которые еще не готовы к такому шагу, смогут с разрешения своего епископа до сентября 2025 года праздновать фиксированные по времени праздники по старому стилю.
Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила полный переход на новый календарь. Об этом пишет украинская служба «Би-би-си».
Теперь Рождество будут отмечать 25 декабря, а не 7 января. Также Покров день перенесут на 1 октября, Крещение на 6 января, а День святителя Николая на 6 декабря.
Изменения не коснутся Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.
Решение о переходе на новый календарь было принято на архиерейском соборе. Против перехода проголосовал один епископ, еще один воздержался.
Формально потом переход еще должен одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил «Би-би-си», что вопрос уже решен и с 1 сентября начнет действовать другой календарь.
В феврале Синод украинской Греко-католической церкви (УГКЦ) постановил, что с 1 сентября 2023 года церковь переходит на новый стиль для праздников с фиксированными датами.
Приходы, которые еще не готовы к такому шагу, смогут с разрешения своего епископа до сентября 2025 года праздновать фиксированные по времени праздники по старому стилю.