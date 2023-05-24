Православная церковь Украины будет праздновать Рождество 25 декабря

Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила полный переход на новый календарь. Об этом пишет украинская служба «Би-би-си».

Теперь Рождество будут отмечать 25 декабря, а не 7 января. Также Покров день перенесут на 1 октября, Крещение на 6 января, а День святителя Николая на 6 декабря.

Изменения не коснутся Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.

Решение о переходе на новый календарь было принято на архиерейском соборе. Против перехода проголосовал один епископ, еще один воздержался.

Формально потом переход еще должен одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил «Би-би-си», что вопрос уже решен и с 1 сентября начнет действовать другой календарь.