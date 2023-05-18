«Женщины, жизнь, свобода. Какое из этих слов неправильное?»

Иранскую шахматистку и шахматного арбитра Шохре Баят уже почти год не зовут судить матчи под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Официально ее не увольняли и не дисквалифицировали, но в ротацию она почему-то больше не попадает. Арбитр считает, что решение связано с тем, как она оделась на турнир в Исландии осенью прошлого года. Примерно в это же время в Иране 22-летняя Махса Амини погибла после задержания полицией нравов. От новости о гибели соотечественницы Шохре Баят была в ярости. Чтобы поддержать иранских женщин, она надела на турнир футболку со словами «Женщины, жизнь, свобода», но ее попросили не делать «политических заявлений» в рамках мероприятий ФИДЕ. По словам девушки, просьба не надевать такую футболку поступила лично от Аркадия Дворковича, президента ФИДЕ и бывшего заместителя председателя правительства России. Баят отказалась подчиниться и после турнира узнала, что ее не добавили ни в одну из новых комиссий арбитров ФИДЕ. Это странно: Баят не нарушала формальный дресс-код, а кроме того, в прошлом году она получила награду ФИДЕ как лучшая женщина-арбитр Европы. Более трех лет назад Баят покинула Иран и живет в Лондоне, опасаясь вернуться на родину из-за своих взглядов. Мы поговорили с Шохре об ее взаимоотношениях с ФИДЕ, правах женщин и «женских» шахматах.

Шохре Баят в детстве. Фото из личного архива героини

ФИДЕ — Я хотела бы начать с истории с ФИДЕ. Насколько я понимаю, вас отстранили от работы арбитром после того, как вы пришли на турнир в «неподобающей одежде». Что там произошло, кому не понравился ваш внешний вид? — В октябре 2022 года я участвовала в Чемпионате мира по шахматам имени Фишера [в Рейкьявике]. Примерно в это же время молодая женщина Махса Амини была убита в Иране полицией нравов (22-летняя иранка Махса Амини была арестована полицией нравов за то, что «неправильно» носила хиджаб. Через несколько дней она умерла в больнице Тегерана, что вызвало серию антиправительственных протестов по всей стране. — Прим. ред.). Кроме того, ФИДЕ объявила 2022-й Годом женщин в шахматах. Поэтому я решила выразить свою поддержку. Я сама потеряла право жить в Иране из-за обязательного ношения хиджаба.

Шохре Баят на Чемпионате мира по шахматам имени Фишера. Фото: Twitter

На мне была футболка с надписью Women Life Freedom («Женщины, жизнь, свобода») — это важные слова для движения за права женщин и права человека в целом. Хочу отметить, что на турнире не было дресс-кода для судей, я проверила это заранее. Хотела убедиться, что не нарушаю никаких правил. Однако на фотографиях, размещенных на сайте ФИДЕ, слова на моей футболке были заблюрены. Я тогда подумала: «Что не так с этим посланием? Это просто женщины, жизнь и свобода. Какое из этих слов неправильное?»

Мне это показалось странным, и на следующий день я решила снова надеть футболку. Тогда ко мне подошел представитель ФИДЕ и попросил ее не носить.

Мне сказали, что, хотя это не противоречит правилам, ФИДЕ опасается, что все начнут носить одежду с разными лозунгами. Просьба больше не надевать футболку была неофициальной, поэтому я решила не подчиняться. Я подумала: это мое право, и это важно. На следующий день на турнир пришел Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ. Сначала он ничего мне не сказал, но я чувствовала напряжение.

Я знала, что мое поведение могло его раздражать, но как президента ФИДЕ, а не российского чиновника . Дворкович прислал мне сообщение, в котором еще раз попросил перестать носить футболку — это звучало как личная просьба.

Он сказал, что не стоит смешивать спорт с политикой. Что глупо, так как речь не о спорте, а о правах человека.

Я сказала Аркадию, что подумаю, потому что хочу поступить правильно. В один из дней турнира я выбрала нейтральную одежду, но потом передумала, потому что на самом деле не нарушала никаких правил, а наоборот, следовала им. В руководстве ФИДЕ сказано, что мы должны поддерживать международные права человека. Я поняла, что это Аркадий использует свое положение, чтобы помешать мне отстаивать свою позицию. Он российский политик, который пытался оказать на меня давление, поэтому я решила послать более четкий сигнал. На следующий день я пришла на турнир в сине-желтой одежде.

Аркадий Дворкович. Фото: Miguel Pereira/Getty Images

— После этих событий вас отстранили от участия в других мероприятиях под эгидой ФИДЕ? — В последние два дня турнира я носила сине-желтую одежду. В ФИДЕ не могли уволить меня официально, потому что я не нарушила никаких правил. А после турнира на сайте опубликовали новый состав комиссий [арбитров]. Всё осталось по-прежнему, только меня из всех комиссий исключили. Это так неловко, если вспомнить, что в том же году ФИДЕ вручила мне приз как лучшей женщине-арбитру в Европе. По сути, официально меня не отстранили, это было бы противозаконно. Но меня поставили в «очередь» и больше не приглашают на турниры. — Что для вас значат слова «Женщины, жизнь, свобода», которые были написаны у вас на футболке? — На протяжении многих лет женщины в Иране считаются людьми второго сорта. Поэтому слово «женщины» символизирует равенство — не только в Иране, но и по всему миру. «Жизнь» — это про право на нормальную жизнь, которой у иранцев сейчас нет. Режим вмешивается в каждый аспект жизни и не позволяет быть самим собой. Третье слово — «свобода» — тоже то, чего у нас нет.

Иран — В Иране женщины сталкиваются с огромным количеством ограничений в повседневной жизни. В чем это проявляется? — Есть много нелепых вещей. Одна из них — хиджаб. Есть и другая: в Иране женщина считается за половину мужчины. Если мужчина убьет женщину, ему не вынесут смертный приговор, а если женщина убьет мужчину, ее приговорят к смертной казни. Чтобы мужчина получил такой же приговор, он должен убить двух женщин. Получатся, что женщина — всего лишь половина. Женщины в Иране не имеют права требовать развод, они не получают опеку над детьми, если муж уходит от них. Женщины не могут путешествовать или даже получить паспорт без разрешения мужа или родственника мужского пола. В Иране, если вы женщина, застрявшая в неудачном браке, вы не можете даже защитить себя, потому что вас не оберегает закон. Во всех сферах жизни с женщинами обращаются как с рабынями.

— Вы уже несколько лет живете в Лондоне. Когда и как вы приняли решение уехать из Ирана? — Я выросла в нормальной либеральной семье, поэтому ситуация для меня была намного проще. Мой муж тоже поддерживает права женщин, он предоставил мне все мои права добровольно. Я не испытывала на себе многих видов несправедливого обращения, о которых я рассказала, но я видела, что происходит с людьми вокруг меня. Я была вынуждена переехать в Великобританию после женского чемпионата мира по шахматам 2020 года, который проходил в Китае [и России] с 3 по 24 января. На одной из фотографий с турнира на мне хиджаб. Но волосы немного видно, что вполне нормально: если вы посмотрите на фотографии иранских женщин, то увидите, что у многих из них видно волосы.

Шохре Баят на Чемпионате по шахматам. Китай, 2020 год. Фото: FIDE

После публикации снимка я получила сообщение от президента Иранской шахматной федерации, который сказал, что мой платок надет неподобающим образом. Я подумала, что они просто хотят запугать меня, поэтому на следующий день я надела хиджаб так, чтобы было видно еще чуть больше волос, обычно это считалось приемлемым.

Затем я увидела, что мое фото появилось во всех иранских СМИ, включая сайт полиции нравов, где утверждалось, что я не ношу платок. Меня всячески осуждали. Люди стали говорить, что мне небезопасно возвращаться в Иран.

Президент Иранской шахматной федерации попросил меня написать письмо с извинениями. Примерно в то же время я получила еще одно сообщение от иранских чиновников со списком требований, которые я должна выполнить. Они попросили меня поблагодарить иранских лидеров, включая Касема Сулеймани, который был убит американцами в 2020 году за терроризм, и сказать, что все мои достижения принадлежат режиму. Они также велели мне надеть всё черное и полностью покрыть голову. Я не хотела делать ничего такого — это было отвратительно. В то время в мире происходило много событий. 8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции сбил украинский самолет (это был гражданский самолет, летевший из Тегерана в Киев. В результате атаки погибли все 176 пассажиров и членов экипажа. Позднее иранское правительство подтвердило, что самолет был сбит после того, как его ошибочно приняли за ракету. — Прим. ред.). Поэтому в тот же день я решила больше не следовать указаниям, мне всё это надоело. Я просто сняла платок и пошла на турнир. Я хотела показать им, что не собираюсь следовать этим правилам и буду отстаивать свое право и право всех иранских женщин одеваться и выглядеть так, как хочется. После этого я дала интервью и сказала, что всё равно собираюсь вернуться в Иран, но только если [иранский власти] предоставят мне письмо с гарантиями безопасности. Они отказались выдать такое письмо.

Если бы я вернулась, то получила бы как минимум 75 ударов плетью. А мой паспорт бы аннулировали.

Поэтому мне пришлось искать другое место для жизни. Я связалась с Английской шахматной федерацией: они помогли мне найти адвоката, и так я оказалась здесь [в Лондоне]. — Как вы думаете, в течение вашей жизни режим в Иране изменится? Вы сможете вернуться домой?

— Да, я определенно вижу такую возможность, мы очень близки. С тех пор как я покинула Иран, многое изменилось.

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«Мужская игра» — Как вы впервые начали играть в шахматы? — Когда я была ребенком, все виды спорта были разделены по гендерному принципу: мужчины не могли прийти и посмотреть, как соревнуются женщины. Поэтому если бы я решила заниматься теннисом, плаванием, бадминтоном или любым другим видом спорта, мой отец не смог бы приводить меня на тренировки. Даже если бы я стала чемпионкой страны, только моя мама смогла бы приходить на соревнования. Я также не смогла бы участвовать в международных соревнованиях, потому что мне было бы нельзя показываться [мужчинам] без платка. Большинством из этих видов спорта невозможно заниматься в хиджабе, поэтому тренировки и турниры проходят отдельно для мальчиков и девочек. Отец предложил шахматы: в них можно играть в платке, и он мог водить меня [на тренировки] и поддерживать. Мне очень нравятся шахматы. В них всегда есть чему научиться, они основаны на логике, расчетах, и в игре много красоты. В Иране это еще и культурная вещь. Мы считаем, что шахматы зародились в Иране, хотя индийцы утверждают то же самое. Шахматы встречаются во многих стихах. Я люблю персидскую литературу, там много упоминаний шахмат. Для меня это очень важная игра: мы играли в нее в кругу семьи, отчасти поэтому мой отец выбрал для меня шахматы. Я выиграла чемпионат Ирана в категории до 12 лет. После этого отец добился для меня разрешения играть против мужчин.

— Как вы думаете, почему существует стереотип, что шахматы — это «мужская игра»? — Дело в количестве женщин. Если в шахматах будет больше женщин, эта проблема будет решена. Мне было сложно, потому что в молодости я была единственной девушкой, которая играла на мужских соревнованиях. Я столкнулась с тяжелыми условиями, особенно учитывая, что всё это происходило в стране, где доминируют мужчины. Во время игр я приходила помогать арбитрам, потому что с ними я чувствовала себя в большей безопасности. Так и началась моя карьера. Это было лучше, чем участвовать в турнирах, потому что на турнирах не было никого моего пола. Арбитры тоже были мужчинами, но они были приятными людьми. — Есть ряд титулов, которые ФИДЕ присваивает только женщинам. Как вы относитесь к идее проводить различия между мужчинами и женщинами? С одной стороны, это логично, в других видах спорта так тоже делается. Но с другой стороны, шахматы не требуют физической силы, поэтому такое разделение кажется дискриминационным. — Изначально я думала, что это хорошая идея, чтобы привлекать больше женщин в шахматы. Но теперь я считаю иначе. Такое разделение учит женщин, что мы можем добиться чего-то более легким путем. Это мешает соревноваться.