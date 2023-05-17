«Иноагентов» в 2022 году оштрафовали на сумму в 60 раз больше, чем годом ранее

Минюст отчитался, что в 2022 года сумма наложенных на «иностранных агентов» штрафов выросла в 60 раз. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет ведомства.

В 2022 году Роскомнадзор составил в отношении иностранных агентов 156 протоколов, в 2021 году их было 58.



«Суды назначили штрафов на 228,6 млн руб. (против 3,8 млн годом ранее)», — отмечает «Ъ».

В то же время из-за моратория на плановые проверки в отношении НКО Минюст составил за год только два протокола на НКО-«иноагентов». В 2021 году их было 24.

Всего в реестр включили в прошлом году 188 человек и организаций.

«Распространяемые иноагентами материалы "содержали неконструктивную критику представителей органов власти различного уровня, принимаемых и разрабатываемых решений и законов, были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой специальной военной операции на территории Украины, а также на пропаганду ЛГБТ-отношений и подрыв традиционных российских духовно-нравственных ценностей"», — объяснили в Минюсте рост числа «иноагентов».



118 раз «иностранные агенты» пытались обжаловать в суде решения Минюста о внесении их в реестр. Суды отклонили все жалобы.