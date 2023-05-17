«Иноагентов» в 2022 году оштрафовали на сумму в 60 раз больше, чем годом ранее

Минюст отчитался, что в 2022 года сумма наложенных на «иностранных агентов» штрафов выросла в 60 раз. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет ведомства.
В 2022 году Роскомнадзор составил в отношении иностранных агентов 156 протоколов, в 2021 году их было 58.
«Суды назначили штрафов на 228,6 млн руб. (против 3,8 млн годом ранее)», — отмечает «Ъ».
В то же время из-за моратория на плановые проверки в отношении НКО Минюст составил за год только два протокола на НКО-«иноагентов». В 2021 году их было 24.
Всего в реестр включили в прошлом году 188 человек и организаций.
«Распространяемые иноагентами материалы "содержали неконструктивную критику представителей органов власти различного уровня, принимаемых и разрабатываемых решений и законов, были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой специальной военной операции на территории Украины, а также на пропаганду ЛГБТ-отношений и подрыв традиционных российских духовно-нравственных ценностей"», — объяснили в Минюсте рост числа «иноагентов».
118 раз «иностранные агенты» пытались обжаловать в суде решения Минюста о внесении их в реестр. Суды отклонили все жалобы.
На прошлой неделе в Госдуму внесли два новых законопроекта об «иностранных агентах». Первый предлагает выносить предупреждения лицам, которые способствуют нарушению «иноагентами» российского законодательства. Авторы второго законопроекта хотят ввести штрафы в тех случаях, когда предупреждение не сработало.
Минюст отчитался, что в 2022 года сумма наложенных на «иностранных агентов» штрафов выросла в 60 раз. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет ведомства.
В 2022 году Роскомнадзор составил в отношении иностранных агентов 156 протоколов, в 2021 году их было 58.
«Суды назначили штрафов на 228,6 млн руб. (против 3,8 млн годом ранее)», — отмечает «Ъ».
В то же время из-за моратория на плановые проверки в отношении НКО Минюст составил за год только два протокола на НКО-«иноагентов». В 2021 году их было 24.
Всего в реестр включили в прошлом году 188 человек и организаций.
«Распространяемые иноагентами материалы "содержали неконструктивную критику представителей органов власти различного уровня, принимаемых и разрабатываемых решений и законов, были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой специальной военной операции на территории Украины, а также на пропаганду ЛГБТ-отношений и подрыв традиционных российских духовно-нравственных ценностей"», — объяснили в Минюсте рост числа «иноагентов».
118 раз «иностранные агенты» пытались обжаловать в суде решения Минюста о внесении их в реестр. Суды отклонили все жалобы.
На прошлой неделе в Госдуму внесли два новых законопроекта об «иностранных агентах». Первый предлагает выносить предупреждения лицам, которые способствуют нарушению «иноагентами» российского законодательства. Авторы второго законопроекта хотят ввести штрафы в тех случаях, когда предупреждение не сработало.