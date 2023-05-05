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Минцифры объявило, что единый электронный реестр воинского учета в России будет создан до конца 2023 года. Вскоре проект этого постановления пропал из базы

Минцифры опубликовало проект о создании единого электронного реестра воинского учета в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Федерального портала проектов нормативных актов.

Вскоре проект постановления пропал из базы сайта.

Скриншот: Федеральный портал проектов нормативных актов

Скриншот: Федеральный портал проектов нормативных актов

Как пишет издание, реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года. В этот период предусмотрена проверка всех условий для ведения и эксплуатации реестра. В 2024 году, как пишет РБК, он будет «постепенно введен в эксплуатацию», а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его использовать полноценно. Министерству также предлагается выступить оператором реестра.

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14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. За два дня до этого закон одобрил Совет Федерации. За принятие законопроекта проголосовали 163 сенатора, против — только Людмила Нарусова.

Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.

Если повестка не была вручена, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Документ также предусматривает создание специального реестра, который будет содержать копии отправленных повесток. Создание документа о его учреждении было поручено Минцифры.

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