Минцифры объявило, что единый электронный реестр воинского учета в России будет создан до конца 2023 года. Вскоре проект этого постановления пропал из базы

Минцифры опубликовало проект о создании единого электронного реестра воинского учета в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Федерального портала проектов нормативных актов.

Как пишет издание, реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года. В этот период предусмотрена проверка всех условий для ведения и эксплуатации реестра. В 2024 году, как пишет РБК, он будет «постепенно введен в эксплуатацию», а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его использовать полноценно. Министерству также предлагается выступить оператором реестра.

Откосить от призыва и мобилизации станет еще сложнее

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. За два дня до этого закон одобрил Совет Федерации. За принятие законопроекта проголосовали 163 сенатора, против — только Людмила Нарусова.

Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.

Если повестка не была вручена, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Документ также предусматривает создание специального реестра, который будет содержать копии отправленных повесток. Создание документа о его учреждении было поручено Минцифры.