В Томске 65-летнюю юристку оштрафовали на ₽1 млн по делу о «фейках». Она просила назначить ей реальный срок из-за невозможности оплатить штраф

Северский городской суд Томска оштрафовал 65-летнюю правозащитницу Марину Новикову на один миллион рублей по делу о «фейках» про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает ТВ2 со ссылкой на мужа женщины Александра Гаврика.

Защита планирует обжаловать решение после получения мотивировочной части приговора, передает ТВ2.

«Я не предала свою страну и моих сограждан, которые очень больны, я малодушно не спряталась за занятость правозащитника и не удрала за рубеж, потому что я не верю, что это смертельно неизлечимый недуг. Я не отвернулась брезгливо, как это сделали многие мои соотечественники, ни от страны, ни от сограждан, хотя их шкурничество и инфантильность вызывают моё неприятие. Моя боль сквозит в каждом видеообращении к ним ради всех нас, жителей России. Имеющий уши и сердце услышит непременно», — сказала Новикова в последнем слове.

Юристку обвиняют в «распространении недостоверных сведений» об обстрелах украинских городов в телеграм-канале «Правда города Северска», на который подписаны 170 человек. В частности, там были опубликованы посты о попытке захвата Энергодара.

На прошлом заседании она попросила приговорить ее к реальному сроку, так как она будет не в состоянии выплатить даже минимальный штраф в 700 тысяч рублей, предусмотренный статьей о фейках.

«Я прошу суд только об одном — о назначении не штрафа, а сразу срока, потому что даже на минимальную сумму штрафа, определенную в инкриминируемой мне статье, [700 тысяч рублей] и с рассрочкой на пять лет денег мне взять негде», — сказала обвиняемая.