Подсанкционные банки России предупредили о риске отключения карт UnionPay за рубежом

Сразу несколько банков, попавших накануне под блокирующие санкции США, заявили о возможном отключении карт китайской платежной системы UnionPay за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления банков.

По данным издания, с подобными заявлениями выступили банки «Зенит», «Уралсиб», МТС-банк, банк «Санкт-Петербург» и банк «Приморье». В своих заявлениях банки рекомендуют клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные средства. В России карты UnionPay продолжают работать в штатном режиме, уточнили в банках.

Всего под новые блокирующие санкции США попали пять из 12 российских эмитентов карт UnionPay, указанных на сайте платежной системы. Карты китайской платежной системы также продолжают выпускают Газпромбанк и Россельхозбанк, которые находятся под секторальными санкциями США и ЕС.