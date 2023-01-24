Проценторой

С 2019 года Чечня и Ингушетия получили в 1,7 раза больше субсидий на погашение ипотеки, чем Москва, Подмосковье и Петербург, вместе взятые. Речь о сумме в 36,5 млрд рублей. Это больше годового бюджета Ингушетии. И, скорее всего, связано с обналом госпомощи.

Программа по субсидированию ипотеки для многодетных семей стартовала в сентябре 2019 года. По ней семья, в которой после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, может единожды получить компенсацию до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Всего за 3,5 года действия программы жители Чечни получили компенсаций на 28,6 млрд рублей. Это самый большой объем среди всех регионов России. Ближайший «конкурент» ― Московская область. Ее жителям выдали 10,7 млрд. Ингушетия ― на третьем месте. В прошлом году на Чечню и Ингушетию в сумме пришлось больше 25% субсидий.

В Чечне и Ингушетии действительно один из самых высоких в России уровней рождаемости. В 2022 году он составил, соответственно, 20 и 15 детей на тысячу человек. Это в два раза выше среднероссийского уровня. Однако в абсолютных цифрах рождаемость выше в более крупных регионах ― Москве, Подмосковье, Дагестане. Ингушетия даже не входит в топ-10 субъектов по рождаемости третьих детей и находится на тридцатом месте.

Если поделить все выплаты, полученные регионом, на среднее число третьих и последующих детей, которые рождаются в год, то получится, что в Чечню перечислили в 3,8 раза больше выплат в расчете на одного ребенка, чем в средний субъект России. В Ингушетию ― в 3,4 раза. Никакой другой регион России не подобрался к такому результату и близко. За три года в Чечне и Ингушетии сформировалась схема получения госпомощи, по которой практически все семьи (от 90 до 100%), где появлялись третьи или последующие дети, оформили субсидию на ипотеку, говорит демограф Алексей Ракша. В других регионах на субсидии подает 20–35%, максимум 40+% семей с родившимися третьими или последующими детьми.

Получается, закредитованность многодетных семей в Чечне и Ингушетии ― близка к 100%. Это невыполнимо даже технически.

В ноябре 2022 года уровень одобрения ипотеки в российских банках составлял 64%. Есть и еще одна аномалия. Большая часть субсидий в Чечне и Ингушетии ― 70–80% ― выдавалась на покупку в ипотеку земельных участков. Для сравнения, в соседнем Дагестане покупали участки только в 40% случаев, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии ― в 20%. Чаще люди приобретали квартиры и дома. «Всё превышение в Чечне и Ингушетии ― за счет продаж земельных участков. То есть в этих регионах налажена индустрия фейковых продаж земли друг другу для получения субсидии 450 тысяч на ипотеку», ― уверен Алексей Ракша.

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Как работает схема Всего, по данным ЦБ, с 2008 года по ноябрь 2022-го в Чечне получили 34,2 тысячи ипотечных жилищных кредитов. В Ингушетии ― менее 4,2 тысяч. При этом компенсаций на выплату 450 тысяч для погашения ипотеки за тот же период оформили в несколько раз больше ― 57,9 тысяч в Чечне и 15,8 тысяч в Ингушетии. Более того, в 2022 году жители Ингушетии получили в 14 раз больше субсидий на ипотеку, чем оформили кредитов, по данным ЦБ. Как это возможно? По закону субсидия должна выдаваться гражданам однократно и только в отношении одного ипотечного кредита. Получается, либо семьи в республиках каким-то образом получали по несколько выплат, либо их кредиты просто не учитывались в статистике Центробанка. И второй вариант ― очень вероятный. По данным оператора программы «Дом.рф», большую часть ипотеки в Чечне и Ингушетии оформляли не через банки ― Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и госструктуры, ― а через региональные агентства и кредитно-потребительские кооперативы (КПК). Через них было запрошено 52% субсидий. Дело в том, что поначалу ипотеку семьям мог выдавать кто угодно. Чтобы получить компенсацию, заемщикам нужно было предоставить в «Дом.рф» кредитный договор и документ о приобретении недвижимости. И в 2020 году «Дом.рф» сообщал о массовых попытках «недобросовестного» получения государственной поддержки. Грубо говоря, схема работала так. Кооператив заключал с многодетной семьей ипотечный договор на участок земли и выдавал займ ровно на 450 тысяч рублей на несколько месяцев под 15–16% годовых. Как только поступала компенсация от государства, кооператив получал свои проценты ― от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. А семья ― оставшиеся деньги. Всё это очень напоминает схемы по обналу материнского капитала при покупке аварийных домов, о которых подробно писала «Новая газета». В 2021 году в закон о субсидиях внесли поправки и ограничили список кредиторов, которые могут выдавать ипотеку многодетным семьям. Однако доля банков среди тех, кто выдавал ипотеку в Чечне и Ингушетии, только снизилась. На смену многочисленным кооперативам пришли частные агентства. Самые крупные из них: ООО «Ваш дом», АО «КБР-Ипотека», ООО «Займкор» и ООО «Ипотечное содействие». В 2022 году они выдали более трети кредитов в республиках. Три компании из четырех (кроме «КБР-Ипотеки») основаны в Чечне во второй половине 2021 года, после внесения поправок в закон о субсидиях. В учредителях ― администрации различных сельских поселений. Сайтов у компаний нет.

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Ипотека во время войны Вероятно, именно благодаря активному оформлению госсубсидий Чечня стала одним из двух регионов в России, в которых число выданных ипотек выросло после начала войны. Второй регион ― Тыва. В ней жители взяли на 30% больше кредитов в январе–ноябре к тому же периоду прошлого года. В Чечне — на 8,2%. Динамика удивительная, учитывая, что в среднем по России рынок ипотеки рухнул на треть (–33%) в количестве сделок и почти на пятую часть (–19%) — в деньгах.

Изменение количества ипотечных жилищных кредитов Январь—ноябрь 2022 к январю—ноябрю 2021 гг. Адыг Башк Бур Алт Даг Инг КБР Калм КЧР Кар Коми Мари Мрд Саха Осeт Тат Тыва Удм Хак Чеч Чув Алт.к. Крдр Крас Прим Став Хаб Амур Арх Аст Бел Бря Вла Волг Воло Врж Ива Ирк Клг Калу Кам Кем Кир Кос Кург Курск Лен Лип Маг Мос Мур Ниж Новг Ново Омск Орен Орёл Пен Прм Пск Рос Ряз Сам Сар Схлн Свер Смол Там Твeр Том Тул Тюм Уль Чел Заб Яро Мск Спб Евр Нен ХМАО Чук ЯНАО Крм* Сев* -32 0 30,3 % * Оккупированы Российской Федерацией Центральный Банк

С чем связан такой внушительный рост выдачи ипотеки в Тыве, неизвестно. Можно предположить, что тоже со схемами оформления субсидируемой ипотеки. Выдача компенсаций многодетным семьям в 2022 году в Тыве возросла в 1,5 раза. Еще одна версия ― рост связан с активным участием военных из этих регионов в войне в Украине. Минимальная зарплата контрактников и мобилизованных, участвующих в конфликте, составляет 190 тысяч рублей. Кроме того, за получение инвалидности военным выплачивают до 8,2 млн рублей, семьям погибших ― до 12,5 млн рублей. К этому добавляются региональные выплаты по 1–3 млн рублей. Это огромные деньги для небогатых регионов.

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