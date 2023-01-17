Компания Wintershall Dea заявила, что покинет Россию. Ранее ее обвиняли в заработке на добыче компонентов керосина для заправки военных самолетов РФ

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила, что уйдет из России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«В последние месяцы ограничения, наложенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, и внешнее вмешательство в деятельность наших совместных предприятий сделали невозможным для Wintershall Dea работать в России как прежде», — заявил исполнительный директор компании Марио Мерен.

Он также осудил агрессивную войну РФ в Украине и сказал, что она несовместима с европейскими ценностями.

В пресс-релизе также говорится, что в связи с этим объявлением Wintershall Dea перестанет публиковать отчетность предприятий, которыми владеет совместно с Россией. При этом сроки выхода из России в публикации не обозначены.

«Реализация данного решения будет осуществляться в соответствии со всеми применимыми правовыми обязательствами», — заявили в компании.