Компания Wintershall Dea заявила, что покинет Россию. Ранее ее обвиняли в заработке на добыче компонентов керосина для заправки военных самолетов РФ

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила, что уйдет из России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
«В последние месяцы ограничения, наложенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, и внешнее вмешательство в деятельность наших совместных предприятий сделали невозможным для Wintershall Dea работать в России как прежде», — заявил исполнительный директор компании Марио Мерен.
Он также осудил агрессивную войну РФ в Украине и сказал, что она несовместима с европейскими ценностями.
В пресс-релизе также говорится, что в связи с этим объявлением Wintershall Dea перестанет публиковать отчетность предприятий, которыми владеет совместно с Россией. При этом сроки выхода из России в публикации не обозначены.
«Реализация данного решения будет осуществляться в соответствии со всеми применимыми правовыми обязательствами», — заявили в компании.
Ранее немецкое издание Der Spiegel совместно с проектом Frontal телеканала ZDF опубликовали расследование, в котором говорится, что Wintershall Dea поставляет «Газпрому» компоненты авиатоплива. Российская госкомпания, в свою очередь, поставляет топливо на те базы, пилоты которых причастны к военным преступлениям в Украине, в том числе — к бомбежке Драмтеатра в Мариуполе, в результате которой погибли не менее 300 человек, заявили расследовали.
Сама компания отрицала информацию из расследования. «Обвинение в том, что конденсат из Ачимовского месторождения, в добыче которого участвует Wintershall Dea, используется прямо или, возможно, даже косвенно для ведения агрессивной войны, является нечестным и несостоятельным», — говорилось в заявлении Мерена.
После этого стало известно, что правительство Германии начало вести переговоры с компанией по поводу обвинений. Однако детали обсуждений не были известны.
Wintershall Dea была одним из инвесторов проекта «Северный поток-2», она вложила в него почти один миллиард евро.