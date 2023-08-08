Переводчик и писатель, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. О его смерти сообщает «Говорит Москва».

Володарский известен своими переводами фильмов 1980-90-х годов, выходивших на видеокассетах. Володарский запомнился «гнусавой» озвучкой кассет с западными фильмами и мультфильмами. Его характерный монотонный синхронный перевод стал легендарным. Он озвучил в том числе фильмы «Терминатор» и «Джанго освобожденный».

С марта 2014 года он по выходным дням вел авторскую программу на радио «Говорит Москва».