Огонь начался оттуда [показывает вдаль, за левую сторону дома]. Я не понимаю, как огонь пришел к моему дому, потому что здесь не было деревьев. Здесь была только трава. А у меня тут [перед домом] росло около десяти оливковых деревьев молодых. И они пропали, и фиговые деревья тоже пропали. У меня есть кошка, у нее шесть маленьких котят. Я думаю, что четверо из них сгорели. И они [пожарные] спасли только одного и мать. <…> Кошке было очень жарко, я дал ей воды, и она пила, пила, пила. Я пытался найти ее [когда начался пожар], но не смог. Она была под домом, и нам пришлось уйти. Два дня после пожара я ее не видел.