В прошлом году рубль стабилизировался под влиянием двух факторов. Первое — это резкое ускорение инфляции и девальвации на фоне разговоров о крахе экономики. Это привело к резкому падению спроса на импорт, что, соответственно, сократило спрос на валюту. С другой стороны, ЦБ вместе с правительством ввели много валютных ограничений, которые сдерживали спрос на покупку валюты.

Я много общался с представителями российского бизнеса. Как правило, большинство из них закупали импорт в последний год, ориентируясь на курс в 90 рублей за доллар. Нынешний курс, около 96 рублей за доллар, для них не является запретительным. Но я думаю, что если курс будет расти дальше, то может наступить сокращение импорта.

В середине прошлого лета, когда доллар был по 50 рублей, а евро — по 60, никто не хотел покупать валюту. Денег у российского бизнеса не было, все ожидали усиления санкций. Сейчас ситуация другая: евро и доллары готовы покупать и по курсу 100 рублей.

От ослабления рубля выигрывают все те, кто получает валютные доходы, при этом имеют рублевые расходы. Банки могут заработать на разнице между курсами покупки и продажи валюты. На этом также обогащаются экспортеры, которые задерживают продажи валютной выручки, и игроки на финансовом рынке.

Из-за высокого курса уязвимы те, кто связан с импортом. Все импортные товары дорожают пропорционально курсу. В принципе нет ни одной отрасли обрабатывающей промышленности, где не было бы какой-то доли импортных товаров. То же самое с жилищным строительством: неважно, турецкая плитка у вас или итальянская, — дорожает и та, и другая.

Для большинства россиян евро — это какая-то мифическая конструкция, которую они никогда в жизни не видели. Они не очень понимают, как она связана с их жизнью. Девальвация рубля приводит к удорожанию импортных товаров, за импортными товарами дорожают российские товары. Но у российского населения такая причинно-следственная связь в голове не складывается. У них инфляция сама по себе, а доллар и евро сами по себе.

Начало войны и введение валютных ограничений оказались главными ошибками, которые привели к обесцениванию рубля. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заставил экспортеров переходить в расчеты на валюты «дружественных» стран, что также оказалось промахом. То есть экспортеры начали получать юани, турецкие лиры, а импортерам нужны доллары и евро. Соответственно, на рынке их стало меньше.

Решение проблемы — это прекращение войны. Плюс Путин должен призвать российских экспортеров вновь перейти на расчеты в «недружественных» валютах.