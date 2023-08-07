На торгах утром 7 августа американская валюта достигла отметки в 97 рублей. Курс евро на Мосбирже превышал 105 рублей. Последний раз такие значения были в марте 2022 года. В это время ЕС и США ввели первый пакет санкций против России, в связи с вторжением на Украину.
«Новая газета Европа» поговорила с экспертами, чтобы выяснить причины ослабления рубля, а также узнать, когда ситуация изменится.
Дмитрий Потапенко
предприниматель
Располагая достаточными ресурсами, власти в настоящее время могут стабилизировать рубль — эта задача для Минфина, а не только для Центрального банка. Но дело в том, что сейчас в этом нет никакого смысла.
Курс, на мой взгляд, будет изменяться в пределах от трех до пяти рублей. Такая ситуация будет до октября, а затем власти должны принять решение: на какой дефицит бюджета они будут выходить к концу года.
В любом случае, курса 70 рублей за евро/доллар в ближайшее время ожидать не стоит. Поддерживать сильный рубль российским властям невыгодно. В первую очередь это необходимо для сохранения уровня доходов россиян. Но Россия — это феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Если население не имеет в этой системе никакой значимости, то зачем властям напрягаться? Ну, упадут доходы населения в очередной раз. В России реально-располагаемые доходы уже 12 лет падают.
Сергей Алексашенко
Экономист, бывший заместитель министра финансов РФ
В прошлом году рубль стабилизировался под влиянием двух факторов. Первое — это резкое ускорение инфляции и девальвации на фоне разговоров о крахе экономики. Это привело к резкому падению спроса на импорт, что, соответственно, сократило спрос на валюту. С другой стороны, ЦБ вместе с правительством ввели много валютных ограничений, которые сдерживали спрос на покупку валюты.
Я много общался с представителями российского бизнеса. Как правило, большинство из них закупали импорт в последний год, ориентируясь на курс в 90 рублей за доллар. Нынешний курс, около 96 рублей за доллар, для них не является запретительным. Но я думаю, что если курс будет расти дальше, то может наступить сокращение импорта.
В середине прошлого лета, когда доллар был по 50 рублей, а евро — по 60, никто не хотел покупать валюту. Денег у российского бизнеса не было, все ожидали усиления санкций. Сейчас ситуация другая: евро и доллары готовы покупать и по курсу 100 рублей.
От ослабления рубля выигрывают все те, кто получает валютные доходы, при этом имеют рублевые расходы. Банки могут заработать на разнице между курсами покупки и продажи валюты. На этом также обогащаются экспортеры, которые задерживают продажи валютной выручки, и игроки на финансовом рынке.
Из-за высокого курса уязвимы те, кто связан с импортом. Все импортные товары дорожают пропорционально курсу. В принципе нет ни одной отрасли обрабатывающей промышленности, где не было бы какой-то доли импортных товаров. То же самое с жилищным строительством: неважно, турецкая плитка у вас или итальянская, — дорожает и та, и другая.
Для большинства россиян евро — это какая-то мифическая конструкция, которую они никогда в жизни не видели. Они не очень понимают, как она связана с их жизнью. Девальвация рубля приводит к удорожанию импортных товаров, за импортными товарами дорожают российские товары. Но у российского населения такая причинно-следственная связь в голове не складывается. У них инфляция сама по себе, а доллар и евро сами по себе.
Начало войны и введение валютных ограничений оказались главными ошибками, которые привели к обесцениванию рубля. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заставил экспортеров переходить в расчеты на валюты «дружественных» стран, что также оказалось промахом. То есть экспортеры начали получать юани, турецкие лиры, а импортерам нужны доллары и евро. Соответственно, на рынке их стало меньше.
Решение проблемы — это прекращение войны. Плюс Путин должен призвать российских экспортеров вновь перейти на расчеты в «недружественных» валютах.
Анонимный эксперт
экономист
Главные задачи ЦБ — это удержание курса рубля и сохранение низкой инфляции. Эти цели немного противоречат друг другу. Скорее всего, ЦБ выберет поддерживать низкую инфляцию.
Сейчас ситуация в России такая, что экспортеры всё меньше завозят валюту. А импорт, наоборот, восстановился. И получается, что спрос на валюту значительно превышает ее предложение. Из-за этого курс рубля и снижается. Рубль будет продолжать дешеветь, поскольку это выгодно экспортерам, так как их выручка в рублях будет стоить больше.
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