25 июля в издательстве Simon & Schuster вышла новая книга журналиста и политического обозревателя Михаила Зыгаря “War and Punishment: Putin, Zelensky, and the Path to Russia's Invasion of Ukraine”. В ней автор бестселлеров «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть», объявленный в России «иноагентом», разбирается в многовековых отношениях Украины и России и в том, как история и действия народов и политических элит привели к 24 февраля 2022 года. По просьбе «Новой газеты Европа» Семен Владимиров прочел новинку и рассказывает, о чем написал Зыгарь.