Союзный медиахолдинг, который будто бы должен начать работу уже вот-вот, в этом году, — это такая позавчерашняя котлета, которую время от времени пытаются разогреть и подать как свежую. В июле Минцифры России заявило, что Россия и Беларусь уже в этом году начнут работу над созданием медиахолдинга. Потом, правда, ведомство уточнило, что некоторые вопросы требуют обсуждения на высшем Госсовете, который пройдет только в следующем году. Хотя, вообще-то, начать работу над созданием единого, по сути, информационного пространства чиновники союзного масштаба обещали еще два года назад. Так что пока готовность номер один выглядит как обычный пропагандистский спам, который на протяжении двух лет время от времени возникает в информационном пространстве как доказательство того, что сближение союзников идет семимильными шагами. Сначала о нем заговорил Александр Лукашенко в ноябре 2021 года: «Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. Мы могли бы создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим «ютубам», а, собрав их в кулак, за эти же деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг, и рассказывать о том, что происходит. А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим».

Говяжий язык с субтитрами 22 ноября того же года госсекретарь Союзного государства, бывший посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев пообещал начать очень скорую работу по созданию медиахолдинга: «Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей». Зачем для создания интернет-портала решение высшего Госсовета — большая тайна, но чиновники, похоже, не слишком долго помнят собственные слова, произнесенные совсем недавно, и уж точно никак не координируют, кто и что скажет. Просто положено говорить — вот и говорят.

Владимир Путин и Дмитрий Мезенцев. Фото: Президент России

Спустя две недели тот же Мезенцев в эфире белорусского телевидения уточнил: создание холдинга будет завершено к концу 2022 года. Заодно будет, правда, уменьшен тираж журнала «Союзное государство», зато всяческие совместные усилия будут направлены на развитие информационно-аналитического портала. К слову, единственное, что сбылось за два года, — это уменьшение тиража «Союзного государства». В декабре 2021 года тираж был 15 тысяч экземпляров, теперь он составляет 5 тысяч. Издается он «Комсомольской правдой» на хорошей бумаге, с идеально отфотошопленными лицами Путина и Лукашенко. Читать это невозможно (но вы можете попробовать) — однако картинки там красивые. Еще у Союзного государства в качестве базы для медиахолдинга есть сетевое издание «Союзное вече», телеканал «БелРос» и информационно-аналитический портал. «Союзное вече» — это орган парламентского собрания союзников. Из любопытства открываю этот орган. Главный текст дня — «Одним махом восьмерых побивахом». Подзаголовок: «Кадры, на которых запечатлен подвиг экипажа с позывным «Алеша», облетели весь мир». Дальше начинается собственно текст: «"Им конец, им конец! — заходится в крике оператор российского дрона, наблюдающего за боем. — У меня аж мурашки по коже!" За кадром, правда, вместо слова «конец», звучали другие слова, более крепкие, но общий смысл мы передали». Это главный текст номера. Там и дальше оператор российского дрона бьется в истерике с воплями: «Героя ему! Героя России!» А вокруг дрона — сплошь борьба с иноагентами, киевские нацисты и двойные стандарты Запада; Путин, Захарова, Песков и Бурляев. На этом фоне даже информационно-аналитический портал Союзного государства выглядит поприличнее, как румынская стенка в гостиной советской квартиры: так, всего-то Лукашенко совершает рабочую поездку в Каменецкий район, Матвиенко рассказывает про «Поезд памяти», делегация Пензенской области посещает МАЗ, а Мезенцев говорит о том, что туризм в Союзном государстве вышел на новый уровень. Ну и отчет об уборке посевных площадей, конечно.

Баннер ребрендинга телеканала «ТРО» на «БелРос». Источник: БелРос

Что до телевидения «БелРос», то я несколько дней мучила всех знакомых из разных стран (в первую очередь из России и Беларуси, разумеется) вопросами, слышали ли они о таком диковинном звере. Никто не слышал. Хотя некоторые старожилы, наморщив лбы, припомнили, что был такой замечательный шоумен Игорь Угольников, который снял веселый сюжет «Похороны еды» в начале девяностых, а то и в конце восьмидесятых, а потом будто бы какую-то союзную туфту возглавил, и с тех пор о нем никто не слышал. Так проходит земная слава: талантливые хулиганистые вещи сорокалетней давности помнят многие, а «союзной туфтой» можно заниматься хоть 24 часа в сутки, но никто этого не заметит. В программе — Ярославская область с субтитрами в передаче «Карта Родины», сериалы «Каменская» и «Наружное наблюдение», мультики про синий трактор и Аркадия Паровозова и передача «Братская кухня» («Суп с лапшой из говяжьего языка с блинчиками и салат из птицы с субтитрами»).

«Панаехала гасцей з іншаземных абласцей» Впору согласиться с Лукашенко насчет того, что «размазывание денег по тарелкам» никаких результатов не дает. Разве что создает множество рабочих мест с хорошей зарплатой для не слишком квалифицированных, зато послушных и благонадежных пропагандистов. Но ждать отдачи — это занятие бессмысленное. И никакой медиахолдинг, никакие бюджеты это занятие не разнообразят, а задачу не решат. Уж лучше по старинке, как привыкли за 20 лет. Пропагандистское ноу-хау Александра Лукашенко — это ежегодные пресс-туры региональных медиа из России. Они начались в 2003 году и проводятся каждую осень, то есть скоро Беларусь примет юбилейную группу российских журналистов. Обычно это выглядит так: десятки российских журналистов несколько дней путешествуют по Беларуси. Их возят на предприятия и в колхозы, в Беловежскую пущу и в Брестскую крепость, активно угощают, а в конце поездки в качестве дижестива — пресс-конференция Лукашенко. Кстати, дешевле и эффективнее выходит, чем содержание бессмысленных союзных медиа, которые никто не только не читает, но даже и не знает. Разомлевшие от радушия и угощений региональные журналисты, вернувшись домой, с удовольствием пишут о миролюбивом социальном государстве, где хорошо жить, а власть в этом сказочном государстве — вот она, близко к народу, всегда в пределах досягаемости. Уж если глава государства принимает журналистов «районок» другой страны, представляете, как он заботлив по отношению к собственным гражданам? Однажды от участницы такого вот тура я услышала историю о том, что будто бы в Беларуси на проселочных дорогах строят подземные переходы для коров, чтобы коровки и автомобилисты не создавали друг другу проблем. Я представила себе мраморный подземный переход, в который спускаются по ступенькам коровы, возвращаясь с пастбища, и поняла, что угощают участников этих пресс-туров щедро. Кстати, в 2005 году в таком туре поучаствовал собкор «Новой газеты» в Пскове Юрий Моисеенко. Потом он рассказывал, что

принимали журналистов в Беларуси так, что у некоторых членов делегации водка «из ушей лилась», а драниками и прочими белорусскими разносолами всех кормили с утра до ночи.

Добавьте сюда Лукашенко, который говорит: только вам я доверяю, только вы напишете правду о Беларуси, все остальные соврут, недорого возьмут — и, считайте, готово.

Павел Селин. Фото: скрин видео

А началась эта двадцатилетняя эпопея вовсе не как пиар-проект союзного значения, а как ответ Лукашенко федеральным медиа. В то время критика Лукашенко была трендом, и в выражениях журналисты не стеснялись. К слову, белорусы тогда воспринимали российские телеканалы как главный источник правдивой информации. Во всяком случае, о белорусских событиях. А в июне 2003 года, после смерти Василя Быкова и репортажа НТВ о похоронах писателя, корреспондент Павел Селин был выдворен из Беларуси с пятилетним запретом на въезд, а корпункт НТВ закрыт решением правительства. Во всех российских медиа об этом писали, и образ капризули Лукашенко, который топает ногой и требует извинений, обретал новые черты. И тогда Лукашенко придумал ответный ход: пригласить регионалов. Судя по тому, что с тех пор такие пресс-туры с последующей пресс-конференцией стали ежегодными, результаты его вполне удовлетворяют.

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Ябатьки «Ябатьки», как и само слово, их обозначающее, появились в Беларуси в августе 2020 года, после начала массовых протестов. Тогда к требованиям провести честные выборы и прекратить насилие присоединились даже сотрудники Белтелерадиокомпании. 19 августа телережиссер Алена Мартиновская не смогла пройти на свое рабочее место: в здание ее не пустила охрана. Алена тогда рассказала журналистам Tut.by, что на белорусское телевидение привезли десант российских пропагандистов: именно они будут работать вместо неблагонадежных сотрудников, поддержавших протесты. Спустя два дня Лукашенко это подтвердил.

Алена Мартиновская. Фото: скрин видео

Во время поездки на агрокомбинат «Дзержинский» он сказал, что вопрос о привлечении российских пропагандистов возник после того, как некоторые сотрудники Белтелерадиокомпании «выскочили на улицы и начали митинговать». Рассказал, что предоставил полную свободу: кто хочет — пусть уходит, уж лучше так, чем с фигой в кармане. «Всё равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая, — говорил Лукашенко. — Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем». Еще сказал, что одну группу хочет взять в свой пул, чтобы белорусские коллеги научились работать, как в России. И что платить россиянам не будет — попросит «друзей в России» их поддержать финансово.

Главным достижением российской пропаганды в Беларуси стал хэштег #ябатька, по которому, собственно, авторство и было раскрыто. В майки и футболки именно с этим хэштегом одевали свозимых с предприятий участников пролукашенковских митингов.

Народ смеялся — и не только от звукового сочетания: дело в том, что Лукашенко в Беларуси «батькой» не называют вообще, это с давних пор какой-то российский кунштюк. Россиянин, который в Беларуси захочет сойти за местного, легко раскрывается именно по этому слову. Ни один белорусский пропагандист такого бы не придумал. Возможно, именно после провала «ябатек» российские пропагандисты низового звена, вызванные на помощь, растворились в пространстве, и больше их никто не видел и не слышал. А слово, кстати, осталось. Всю эту пропагандистскую хтонь теперь для простоты в Беларуси так и называют — ябатьками. Зато помимо региональных журналистов с географией от Калининграда до Владивостока Лукашенко начал приглашать «федералов». Первый опыт — это 8 сентября 2020 года, когда в Минск по его приглашению приехали главреды Russia Today и «Говорит Москва» Маргарита Симоньян и Роман Бабаян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий и ведущий «Вестей» Евгений Рожков. Два часа слушали истории о героических силовиках, которые спасли страну, и о продажной девке империализма — оппозиции. А еще о вредоносных телеграм-каналах и о том, что диалога с обществом не будет. В общем, как всегда. В Минск за этим ехать совершенно не стоило, можно было написать и без личной встречи. С другой стороны, личные контакты всегда повышают пропагандистский и любой другой градус, а значит, нужно их поддерживать на государственном уровне.