Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей 21-летнюю Александру (она попросила не называть фамилию) по статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом она сообщила «Медиазоне».
Девушка рассказала, что в материалах административного дела есть пять скриншотов из ее инстаграма, в котором 180 подписчиков. Среди снимков есть фото сумки с надписью «Нет войне» и аналогичного граффити, снимок стикера с надписью «Мир», а также фото хлопковой сумки с надписью ‘Sex is cool but putin`s death better’ («Секс — это круто, но смерть Путина лучше»).
Фото из личного архива Александры / «Медиазона»
28 июня к Александре домой пришли два полицейских в штатском, которые сообщили, что на нее поступила жалоба. Девушку отвезли в управление МВД по Краснодару, где попросили показать татуировку на плече в виде собаки с радужным шарфом, над которой расположена надпись «Собака — гей».
«Они сказали поднять рукава футболки, осмотрели все мои татуировки, попросили перевести, что означают надписи на английском и еще и сделали фото — лица и татуировок», — поделилась с журналистами Александра.
Правозащитной организации «Сфера» девушка уточнила, что ей запретили вызвать адвоката. «Они сказали, если сейчас приезжает адвокат, мы вообще запустим всю правовую машину. Там еще что-то нароем-раскопаем и будет еще хуже», — сказала она.
В итоге в отделе на Александру составили два протокола — по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (статья 6.21 КоАП) и о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). По первому протоколу суд 26 июля назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей.
В суде составлявший протокол сотрудник полиции сообщил, что посты девушки были обнаружены во время «мониторинга соцсетей». Полицейский не смог объяснить на процессе, как именно татуировка Александры нарушает закон, рассказала девушка «Медиазоне».
«Говорил какие-то несвязные вещи: "Пропаганда, пропаганда", — рассказывает Александра. — Адвокат спрашивал его напрямую: "Объясните, где здесь нарушение". Он такой: "Ну я посчитал, что это является нарушением»», — добавила она.