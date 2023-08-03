Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей 21-летнюю Александру (она попросила не называть фамилию) по статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом она сообщила «Медиазоне». Девушка рассказала, что в материалах административного дела есть пять скриншотов из ее инстаграма, в котором 180 подписчиков. Среди снимков есть фото сумки с надписью «Нет войне» и аналогичного граффити, снимок стикера с надписью «Мир», а также фото хлопковой сумки с надписью ‘Sex is cool but putin`s death better’ («Секс — это круто, но смерть Путина лучше»).

Фото из личного архива Александры / «Медиазона»

28 июня к Александре домой пришли два полицейских в штатском, которые сообщили, что на нее поступила жалоба. Девушку отвезли в управление МВД по Краснодару, где попросили показать татуировку на плече в виде собаки с радужным шарфом, над которой расположена надпись «Собака — гей». «Они сказали поднять рукава футболки, осмотрели все мои татуировки, попросили перевести, что означают надписи на английском и еще и сделали фото — лица и татуировок», — поделилась с журналистами Александра. Правозащитной организации «Сфера» девушка уточнила, что ей запретили вызвать адвоката. «Они сказали, если сейчас приезжает адвокат, мы вообще запустим всю правовую машину. Там еще что-то нароем-раскопаем и будет еще хуже», — сказала она. В итоге в отделе на Александру составили два протокола — по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (статья 6.21 КоАП) и о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). По первому протоколу суд 26 июля назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей.