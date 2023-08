Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей 21-летнюю Александру (она попросила не называть фамилию) по статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом она сообщила «Медиазоне».

Девушка рассказала, что в материалах административного дела есть пять скриншотов из ее инстаграма, в котором 180 подписчиков. Среди снимков есть фото сумки с надписью «Нет войне» и аналогичного граффити, снимок стикера с надписью «Мир», а также фото хлопковой сумки с надписью ‘Sex is cool but putin`s death better’ («Секс — это круто, но смерть Путина лучше»).