Люди чаще всего помнят два факта об О'Коннор: первый — хитовый кавер на Nothing Compares 2 U (оригинал написал Принс), второй — то, что певица порвала фотографию папы римского в прямом эфире на Saturday Night Life. Исполнив кавер на песню Боба Марли «Война», певица разорвала снимок и сказала: «Сражайтесь с настоящим врагом». Этот поступок снискал О'Коннор славу «скандальной» и «неадекватной»: многие каналы и станции внесли ее в черный список, через неделю после эфира ее освистали на концерте к юбилею Боба Дилана. Ее публично осуждали и даже угрожали ей: сам Фрэнк Синатра публично назвал ее «дурой, которой стоило бы врезать как следует», а CD-диски и кассеты с ее альбомами демонстративно раздавили паровым катком посреди Манхэттена. Многие тогда решили, что это просто выходка слетевшей с катушек звезды, которая по глупости уничтожила свою карьеру, однако для самой О'Коннор протест был важнее, чем карьера в поп-музыке и платиновые альбомы. Вот как она это объясняет в книге Rememberings:

Хотя пик ее популярности пришелся на 80-е и начало 90-х, О'Коннор до сих пор остается одной из самых известных ирландок в мире. Она завоевала популярность в юности благодаря небесному голосу и сочетанию ангельских черт лица с бунтарским духом. Публика моментально полюбила Шинейд — яркую на сцене, скромную и трогательную за кулисами. Самая узнаваемая черта О'Коннор — прическа, точнее ее отсутствие. По рассказам самой певицы, во время записи первого альбома известный продюсер посоветовал ей стать более «женственной», сменить стиль и отрастить волосы. В ответ на это девушка немедленно пошла к парикмахеру и попросила побрить ей голову. Вскоре О'Коннор поняла, что без волос чувствует себя куда комфортнее, — так едва отросший «ежик» стал ее визитной карточкой на всю жизнь. Его увековечил клип на Nothing Compares 2 U : от крупного плана лица О'Коннор и ее пронзительного взгляда невозможно оторваться.

Акция с фотографией папы — не внезапный порыв, а продуманное высказывание против сексуального насилия над детьми, которое годами покрывала католическая церковь. О'Коннор вынашивала эту акцию много лет. Сама фотография принадлежала ее матери — набожной католичке и садистке, которая много лет издевалась над дочерью и физически, и эмоционально. «В детском саду я выиграла приз за то, что смогла свернуться в самый маленький калачик. Воспитатели не догадывались, почему у меня это так хорошо получается», — описывает она свое детство в Rememberings.

В 13 лет О'Коннор сбежала от матери к отцу, потом попалась на краже в магазине и провела полтора года в католическом заведении для «падших женщин». Там она столкнулась с насилием и принуждением к рабскому труду: для так называемых «прачечных святой Магдалины» такие условия были нормой, а расследования совершенных там преступлений продолжаются до сих пор. Детский опыт отразился на психике певицы: много лет спустя у нее диагностировали посттравматическое и биполярное расстройство, а также пограничное расстройство личности. Мать О'Коннор погибла в автомобильной аварии, когда дочери было 18, — тогда певица и забрала фотографию, надеясь когда-нибудь ее уничтожить. Идеальный момент настал в 1992 году — в том самом прямом эфире SNL.

На протяжении всей карьеры О'Коннор выступала против насилия над детьми, считая это корнем всех проблем современности: в одном из интервью она сказала, что никогда не сможет полностью преодолеть собственные травмы, но усердно борется. В 20 лет во время работы над альбомом The Lion and the Cobra она забеременела и родила сына Джейка. Шинейд рассказывала, что продюсеры убеждали ее прервать беременность: