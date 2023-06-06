Ранним утром вторника 6 июня появилась информация о подрыве дамбы Каховской ГЭС. Хлынувшая вода с большой вероятностью затопит позиции российской армии в Херсонской области. Противоречивая информация поступает из Белгородского региона, куда с начала июня совершают все новые вторжения бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и легиона «Свобода России» (ЛСР). «Новая-Европа» при помощи экспертов разбирается в том, можно ли считать происходящее началом давно ожидаемого контрнаступления.

Фантастические потери Минобороны РФ уже успело отрапортовать о тотальном разгроме украинской стороны во время попытки перейти в контрнаступление. По данным российских военных «общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин». Российское военное ведомство при этом не предоставляет каких-либо фото и видео доказательств уничтожения живой силы и техники неприятеля. Столько значительные цифры вызывают улыбку даже у активных сторонников Москвы. Ведь для того, чтобы за короткий промежуток времени погибло громадное количество солдат бои должны были носить крайне интенсивный характер. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр накануне так описала свое видение событий:

«На некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. На юге — враг в обороне. Продолжаются бои местного значения». «Мы вынуждены полагаться на имеющуюся информацию сторон и сообщения «военкоров», которые в условиях «тумана войны» очень сложно верифицировать, — рассказывает «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп, — Из подтвержденных данных можно сделать вывод, что боевые действия до настоящего момента носили локальный характер. Мы не видели задействования по-настоящему крупных соединений. Уже около двух месяцев украинцы практически не шли в атаку нигде, исключая окрестности Бахмута. Фактически, в настоящий момент столкновения происходили всего на паре участков фронта. Это были атаки небольшими силами, без попытки прорыва обороны на большую глубину. В таких рамках украинцам удалось добиться определенного прогресса и продвижения. Однако, на одном из направлений они, наоборот, были отброшены и потеряли несколько единиц техники». По словам Давида Шарпа крупномасштабное наступление может начаться в ближайшие дни или даже часы и будет представлять собой серию ударов, в том числе ложных, призванных ввести противника в заблуждение, прощупать оборону и найти в ней слабые места.

Днем и ночью Израильский эксперт утверждает, что рейды РДК и ЛСР в Белгородской области также являются частью большого плана и призваны оттянуть на себя внимание россиян и силы, необходимые на других участках боев. Создаваемая таким образом медийная повестка должна заставить Кремль реагировать на новый вид угроз и перебрасывать туда резервы. Также Давид Шарп напоминает об ударах по тылам российских войск в Мариуполе, Бердянске и других оккупированных городах. При этом наш собеседник утверждает, что в преддверии самой активной фазы контрнаступления по российским войскам будут наноситься артиллерийские и ракетные обстрелы высокой интенсивности. Чего на данный момент пока не происходит.

Это должно случиться непосредственно перед началом атак. Ведь в противном случае Москва успеет на место пораженных огнем частей подвести свежие силы и компенсировать потери.

Некоторые специалисты высказывали предположение, что для начала контрнаступления Киев ждет прибытия западной авиации. Однако Давид Шарп с этим не согласен. «Ждать авиацию — это практически значит не наступать в обозримом будущем, — утверждает израильский эксперт, — Самолеты могут прибыть осенью или даже зимой. При этом вся основная техника, обещанная по ленд-лизу, уже передана союзниками. Более того — эти танки и БМП, как правило, оборудованы приборами ночного видения и тепловизорами, что позволяет использовать их в темное время суток. Чего нельзя сказать про большинство российских боевых машин. Так что ночь может стать преимуществом для Украины и даже продолжительность светового дня не будет иметь решающего значения для развития успеха. Об активных действиях именно ночью, к примеру, сообщал Александр Ходаковский (командир подразделения «народной милиции ДНР»). Задержка давно ожидаемого контрнаступления, по словам Давида Шарпа, может быть связана лишь с дополнительной подготовкой личного состава.

Горячая фаза «Мы наблюдаем начало горячей фазы контрнаступления, — рассказывает «Новой-Европа» полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, — Уже началось движение батальонов и усиленных танковыми ротами батальонно-тактических групп, проводящих разведку боем на глубину первой линии российской обороны. За ними в течение примерно недели последуют бригады. Затем подключатся корпуса. Перед наиболее масштабными атаками будет нанесен массированный артиллерийский и ракетный удар. С этой предстоящей фазой напрямую связаны и события в Белгородской области. Задача перетянуть туда внимание и некоторые части с фронта успешно решается. Очевидно, что имеющихся сил полиции и Росгвардии оказалось критически недостаточно для оказания сопротивления входящим силам РДК и ЛСР. Один лишь вид настоящего танка приводит российских горе силовиков в полный ужас. А перебрасывать туда срочников — это же значит отправлять их на убой. Москве придется отправлять в горячую точку армейские военные части, оголяя определенные участки фронта. Там и будут нанесены удары ВСУ».

По мнению Романа Свитана в последнее время россияне увеличили в два-три раза скопление своих сил в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе, чем вызвали обстрелы этих городов со стороны Украины. Это также является частью подготовки к масштабному контрнаступлению. Роман Свитан уверен, что несмотря на возведенные российской стороной глубоко эшелонированную систему обороны, ВСУ сможет преодолеть ее при помощи инженерных войск и специальной техники. Так в некоторых местах первую линию с долговременными огневыми точками, бетонными надолбами и рядами окопов пробить уже удалось. «Украинские саперы разминируют как свои, так и российские минные заграждения, — продолжает рассказ Роман Свитан, — Специальные подразделения заняты переброской техники вглубь позиций противника. На некоторых участках уже удалось обратить россиян, находившихся на переднем крае, в бегство. В боях вместо отступающих частей участвуют в основном брошенные в бой опытные и хорошо подготовленные резервы. Но их число ограничено».

Поединок воли «Мы наблюдаем очевидное увеличение интенсивности боевых действий в разных частях фронта, — говорит «Новой-Европа» бывший сотрудник полиции и спецслужб Израиля Сергей Мигдаль, — Также мы видим участившиеся удары по тыловой логистической инфраструктуре, складам топлива и другим важным в военном отношении объектам. Я могу назвать это наступлением XXI века. У украинцев просто нет возможности воевать по лекалам Первой и Второй мировых войн со средоточием огромных масс людей и техники и массированными артиллерийскими ударами. Сегодня средства разведки у обеих сторон позволяют контролировать перемещения крупных соединений и сил. Сконцентрировать в одном месте неподалеку от фронта крупные формирования, не подставив их под удар артиллерии, фактически невозможно. Кроме того, у Украины сравнительно небольшие возможности в авиации, требующейся для подавления РСЗО и артиллерии противника. Поэтому я ожидаю в ближайшем будущем многочисленных атак в различных местах. Это будут попытки нарушить баланс обороны россиян. После выявления слабых мест туда направят основные свежие подразделения из числа подготовленных бригад. Они и разовьют полученную инициативу. А дальнобойные украинские системы залпового огня и артиллерия будут поражать подводимые россиянами резервы с других участков линии соприкосновения. В эти ослабленные места также будут происходить атаки мобильными подразделениями ВСУ, вызывая при помощи «эффекта домино» обрушение всего фронта. Такая стратегия может оказаться весьма успешной».

Артиллерия ВСУ под Бахмутом. Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency / Getty Images)