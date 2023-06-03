Репрессии диагнозом

Смотреть в 2023 году сериал об ужасах карательной психиатрии и жертвах борьбы с инакомыслием в СССР очень страшно: дела против диссидентов и методы давления прошлых лет пугающе похожи на политические преследования в современной России. Съемки начались еще до войны и пандемии — в более мирные времена; тогда создатели сериала не могли себе представить, насколько актуален станет этот проект в момент выпуска.

Продюсеры сериала — Евгений Гиндилис («Расторгуев», «Слишком свободный человек», «Выбирая Россию») и Юлия Шагинурова, режиссером стал Сергей Гиндилис — молодой документалист и поэт, выпускник Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Один из героев «Диссидентов и безумия», журналист Александр Подрабинек замечает: карательная психиатрия для авторитарного государства — это всегда «просто, успешно и эффективно». А для людей — очень страшно.

«Посеять страх и принудить население к порядку, комфортному для государства, и есть основной смысл и цель нынешней российской власти,

— говорит Подрабинек. — Спецслужбы не забывают традиции, начатые КГБ, ЧК и НКВД, и экспериментируют: очень часто старые методы дают ожидаемый результат. Авторитарный режим не может существовать стабильно — он развалится, если перестанет закручивать гайки». Каждый из шести эпизодов выстроен на истории одного из героев — это жертвы карательной психиатрии и борцы с ней. Один из эпизодов — про правозащитника Владимира Буковского и украинского психиатра Семена Глузмана.

Кадр из документального сериала «Диссиденты и безумие». Фото: скрин видео

Буковский впервые столкнулся с КГБ в 16 лет после организации поэтических чтений у памятника Маяковскому. К 20 годам его несколько раз попытались запереть в психбольнице, но для обычных «психиатричек» он оказался чересчур нормальным. Тогда 20-летнего Буковского, несколько раз обвиненного в антисоветской пропаганде за проведение чтений на Маяковке, отправили в институт Сербского. Советский психиатр Андрей Снежневский ввел в оборот несуществующий диагноз «вялотекущая шизофрения», который впоследствии станет для многих приговором. Этим же диагнозом лично Снежневский наградил Буковского. Георгий Морозов, возглавлявший институт Сербского на протяжении почти 50 лет, цинично описал этот диагноз так: «Это когда бреда нет, галлюцинаций нет, а шизофрения есть».

Позже в интервью Буковский заметил, что самым главным было заставить службы арестовать его по нужной статье.

Все свои аресты по психиатрическим диагнозам он будет постоянно использовать, чтобы привлечь внимание Запада к проблеме злоупотребления психиатрией в СССР. Но при этом не раз отметит, что для диссидента нет ничего страшнее психушки. Семен Глузман, потомственный врач, увидев, в каких нечеловеческих условиях содержатся пациенты в советских «психиатричках», решил помогать диссидентам с «диагнозом». В начале 70-х он вызвался провести психиатрическую экспертизу украинскому генералу, диссиденту и правозащитнику Петру Григоренко и признал его здоровым, а затем отправил свою экспертизу Сахарову. За это Глузман получил свой десятилетний срок, а девушка, которая напечатала документ на пишущей машинке, была признана подельницей и получила год заключения.

Кадр из документального сериала «Диссиденты и безумие». Фото: скрин видео

Вживую Семен Глузман и Владимир Буковский встретились на зоне в 1972 году, в печально известной колонии «Пермь-36». Там они договорились вместе написать «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». Буковский успеет закончить введение, затем его снова переведут во Владимирскую тюрьму, а психиатр Глузман допишет брошюру тайком на крохотных листах папиросной бумаги. Так,

находясь в заключении, Глузман и Буковский начали важнейшую демократическую кампанию против советской психиатрии.