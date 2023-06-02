Отдельная цивилизация Петра Толстого

Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы, в прошлом журналист, недавно дал интервью журналистам французского телевидения, а на этой неделе пришел в программу «Жизнь и судьба» к российскому коллеге Борису Корчевникову. Высокий гость. Статусный. Родовитый. Корчевников в своем вступлении, подпрыгивая от восторга, пересказал реакцию французов: «Большинство французских телезрителей выразили свое восхищение Толстому и благодарили за интервью, которого они никак не ожидали… Три йоркширских терьера против русского медведя — так аудитория прокомментировала это интервью…» Видимо, это французский аналог крылатого выражения из басни Крылова «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!»

Сам Корчевников, встречая гостя, скорее походил на щенка лабрадора, который не лает и не кусает, но от распирающей его любви может зализать любого до смерти.

Он с ходу кинулся обниматься, чем, кажется, несколько смутил государственного мужа, чуждого таким публичным нежностям, а потом, немного стесняясь своего произношения, произнес фразу на не знакомом ему французском. И перевел для зрителей: ««Ты мой герой», — я сказал». Почему на французском? А потому что и Петр Толстой давал интервью французскому ТВ на «идеальном», по мнению Корчевникова, французском — чем, помимо содержания, также немало поразил тамошнюю публику. «Как вы на это согласились: один против них, ведь они звали вас на заклание? — поражался интервьюер мужеству своего героя. — Чтобы выдержать такое количество обвинений и провокаций, нужны не только железобетонные аргументы, но и стальные нервы… Они вам заранее вопросы присылали?» Толстой снисходительно объяснял, что вопросы ему не нужны, он всегда готов к любым, и на его стороне, в отличие от ангажированных западных журналистов, правда и факты, против которых не попрешь. Разумеется, никакой свободы слова там нет и в помине, а таких правдорубов, как он, время от времени зовут в зарубежный эфир, чтобы показать, что они всем дают слово — даже русскому журналисту, которого представили как особу, приближенную к Владимиру Путину. Именно так, по его мнению, работает свобода слова на Западе. «Вы отвечаете им правдой на их ложь… В ответ — ерзание на стуле, они ничего не могут вам сказать на это, конечно, для них это слово правды», — после демонстрации фрагментов французского интервью Корчевников комично изобразил это «ерзание». «Я думаю, это слово правды теряется в том море лжи, которая существует в отношении нашей страны», — с сожалением констатировал Толстой. На Западе вообще всё не так. Те ценности, которые они пытались насаждать в России на протяжении тридцати лет, — свобода слова, верховенство закона, уважение к частной собственности — «всё пошло под откос в момент начала специальной военной операции». Разумеется, не у нас, а у них, на Западе всё пошло под откос. А Россия, не прогнувшись перед чуждыми ей ценностями (хотя иные ее граждане и поддались обольщению, влюбившись в Запад и пытаясь ему понравиться), в целом устояла и теперь прощается с иллюзиями.

И кстати, как заметил Толстой, «вот эта любовь к Западу, к их комфорту, красоте, обустроенности жизни коснулась далеко не всех — 20 процентов населения.

А у половины наших русских людей и загранпаспортов-то не было… Поэтому вот этот болезненный момент расставания касается вот этих 20 процентов… Сейчас из этих двадцати семь, наверное, уехали или не связывают будущее себя и своих детей с Россией. Это, конечно, нехорошо, но это так. А другие понимают: если ты в такой момент не со своей армией — значит, ты с армией противника».

Сам Петр Толстой расстался с иллюзиями и покаялся за «ошибки молодости» прямо в эфире. Подтвердил, что его дочка хоть и не училась в США, но ездила туда на две недели на стажировку от школы: «Это уже мое прегрешение, я понял, что это моя какая-то глобальная вина. Потому что дочка с тех пор выросла, а мне все говорят: у тебя дочка в Америке, сволочь ты мордатая, депутаты — они всё продали. Я ничего не продал. Простите меня, пожалуйста, я сам, когда учился, учился во Франции, получил там второе высшее образование. И за это тоже прошу прощения. Если это криминал, это ужасно».

Впрочем, жизнь и учеба на Западе могут пойти и на пользу настоящему патриоту. Вон Маргарита Симоньян, например, тоже училась в Америке и теперь вспоминает это время как страшный сон, а Родину после этого возлюбила с утроенной силой. Толстой подтвердил: «Самые ошпаренные патриоты — это те, кто там пожил… Мы прямо уххх…» Толстому же, помимо всего прочего, любить Родину не только сам бог велел, но и великий прапрадед заповедовал. Французские зрители в комментариях после того интервью так и писали: потомок великого Льва Толстого — он знает всё о войне и мире (проверить, действительно ли они это писали, не представляется возможным: я-то французскому не обучена). Да и вообще он всё о сущностном знает и понимает, наследуя великой фамилии. «Какой главный русский смысл? — спросил его Борис Корчевников. — Я сам это ощущаю, но у меня с формулировками не очень хорошо». «Наверное, главный русский смысл — это любовь, — с ходу сформулировал потомок. — Это любовь к своей стране, к людям ее, к своей семье… Это то, что, безусловно, делает русский мир иным, чем Запад» (а там, жутко сказать, ад кромешный — и никакой нравственной основы). Интервьюер аж задохнулся от сошедшего на него откровения: «Вы так емко и точно сформулировали.

Я услышал в вашем голосе голос вашего прапрадеда, великого русского писателя, который тоже умел так емко формулировать!»