Куда ведет нить Ариадны?

Если опытный режиссер, искушенный и в жизни, и в искусстве, снимает картину рваную, полную общих мест и неувязок, немотивированных и брошенных сюжетных линий, но при этом вдруг бессистемно создает эпизод-шедевр — один, другой, третий, организует роскошный кастинг второго плана (с неубедительным первым), насыщает свое кино точными, изумительными по выразительности деталями — брезжит догадка, что это неспроста. Андрей Смирнов — художник и человек абсолютно честный, лишенный коварства и корысти. Думаю, поэтому он и снял… Не то чтобы мало, по меркам советского кино десять фильмов — вполне себе послужной список, но знаковых из них, отмеченных особой авторской печатью, — всего четыре. «Осень», «Белорусский вокзал», «Жила-была одна баба» и вот сейчас — «За нас с вами». Тех фильмов, которыми всякий большой режиссер может «оправдаться перед Всевышним». «Француза» я не люблю (возможно, моя проблема), но там есть эпизод, все его помнят — с двумя старухами в кровоточащем исполнении Теняковой и Дробышевой, искупающий общую вторичность и социальную акцентированность картины, всегда идущую во вред художественности. Вот этим эпизодом можно отчитываться перед Богом. Если в тексте есть хотя бы одна страница, исполненная наотмашь, когда связь Художник — Небо пряма и вертикальна, это оправдывает весь труд.

Андрей Смирнов — художник больших страстей и накала высказывания. Он всегда избегал конъюнктуры, и в лучших его работах зрителя постоянно потряхивает от высокого напряжения авторской откровенности. Я хорошо знаю Андрея Сергеевича. Он никогда не брался за тему, в которую не верил. «За нас с вами» — та особая итоговая работа, где автор должен выяснить свои отношения с мирозданием и предназначением. Поэтому все недостатки и проколы нового фильма есть прямое продолжение достижений и открытий. И наоборот. Сюжет прост. Жизнь московской коммуналки 52–53 годов прошлого века. Излет репрессий, дело врачей, разгул антисемитизма, последняя волна гэбэшных чисток, истребление остатков культурного слоя страны. Дина-Ариадна (Юлия Снигирь), дочь профессора философии Петкевича (Андрей Смоляков), оказывается дочерью врага народа (арест в новогоднюю ночь) — без мужа, без работы, без денег, в окружении быдляцкого населения коммуналки, которое ее ненавидит. Смерть Сталина разражается над страной спустя два месяца после ареста профессора. Никто не знает, что за этим последует. Паника, мрак, отчаяние — оказываясь перед бездной, люди теряют человеческий облик, которым не очень-то и обладали. Дина находит утешение и спасение в любви странного чекиста (Александр Кузнецов). Чекистской постелью завершается фильм, начавшийся с семейной койки Ариадны, с которой под комментарии соседей за фанерными стенками падает ее муж Борис — коммунист и метростроевец. Вот такая кривая любовь-кольцо.

Юлия Снигирь, Андрей Смирнов, Ксения Раппопорт. Фото: Kinopoisk

В интервью Смирнов говорил, что Юлия Снигирь, для которой он, собственно, и писал сценарий, была для него оправданием, как бы последним выходом этой страны — в любовь. Простите, Андрей Сергеич, не поверю. Какая, к черту, любовь. Девушка заплатила собой за информацию об отце. Что гораздо больше соответствует моменту — как прошлому, так и настоящему. Да, молодой Кузнецов с его невыносимыми глазами играет «иного» гэбиста, из раскулаченных, да еще фронтовика — хорошего, в общем, пацана, способного «по чесноку» влюбиться в красавицу-интеллигентку. И ты, и я, Андрей, знаем, что никаких хороших гэбистов не бывает. Как бы ни был необычен фактурой и судьбой этот персонаж — он оттуда. Ангел ада. Тема, материал и истинная цель оказались сильнее формальной задачи, вроде бы увлекшей режиссера. Как писал мой любимый Дмитрий Горчев, «мироздание — его не на..бешь»: то, что ты призван исполнить, будет исполнено. Не про любовь, Андрей, ты завел этот страшный разговор. Не про любовь, а про смерть духа. Про обыдление страны и народа. Про прекрасных девушек в объятиях чекистов. Про стукачей в ближайшем окружении. Про постепенное одичание, не замечаемое никем. И самое главное — про бесконечность этого процесса, захватившего наш сегодняшний день.

Афиша сериала «Военнопленные». Фото: Kinopoisk

Параллельно с фильмом Смирнова я смотрела израильский сериал десятилетней давности «Военнопленные». Потрясающую историю (ничего сильнее на эту тему не видела) о сдаче врагу и палачу не только тактических позиций, но всей стратегии человеческого духа. Там «хэппи-энд», конечно, сильно снижает трагедийный градус, но не в этом дело. Наша страна отдалась врагу и палачу, полюбила его и ответила на его ласки, как прелестная Дина отдалась чекисту Ивану. Вот о чем фильм «За нас с вами». Вот в чем его величие и значение для поколений — как сегодняшнего, так и нашего, заставшего век по имени «волкодав» в его, как мы думали, заключительном прыжке.

Жила-была одна баба. Старуха-страна. И было у страны три лица. Ариадна, ее мать-смолянка Ангелина (роскошная в своей терпеливой и скромной надменности Ирина Розанова), Петр Казимирович Петкевич (редкая и сложная для бытового Смолякова роль протагониста автора, транслятора социально-философской риторики, с которой артисту взаимодействовать не просто трудно, а противоестественно, но каким-то загадочным путем он справляется), молодой и поначалу смутный философ Олег Рутковский (Иван Добронравов), в котором, как и во всех, мы охотно (и ошибочно) подозреваем стукача, а что делать, это-наша-родина-сынок. Еще доктор Александр Исаакович Дорфман (Леонид Ярмольник) — разумеется, загремевший в финале по делу врачей.



Леонид Ярмольник на кадре из фильма «За нас с вами». Фото: Film.ru

Второе лицо — коммунальный зоопарк, а вернее — скотный двор. Чудовищное скопище жутких персонажей, парад уродов, которыми так любил населять свое кино Феллини, хотя и с другой — карнавальной — целью. Актерская и женская самоотверженность, с какой приносят себя актрисы в жертву задаче вылепить это коллективное свиное рыло, потрясает. Кошмарные бабы, в которых не осталось ничего человеческого, кроме инстинкта сожрать всё, что шевелится. Исключительные актерские работы Альбины Тихановой, Марины Клещёвой, Маргариты Адаевой. Это настоящий сон разума, хочется с криком проснуться, но камера Сергея Медведева упорно и подробно рассматривает это лицо, аллегорию народа, написавшего 12 миллионов доносов. Одна из сильнейших сцен — плач по Сталину, когда молодая сука, лимитчица Рая (Маргарита Адаева), коммунальное исчадие, по-собачьи воет и царапает себе зареванные щеки в день смерти людоеда. А очнувшись от этого морока, понимаешь: это не прошлое, поросшее 70-летней плесенью. Это же те самые, наши нынешние самки образца 2022–23 года, посылающие на убой своих поросят за шубы, автомобили «Лада» и денежную компенсацию. Читаем, смотрим новости, слушаем интервью — и следом за сердцем голова лопается: как такое возможно? Как сотни тысяч русских матерей буквально пихают своих так называемых кровиночек на бойню? Откуда эти вырожденки? Оттуда. А откуда бы еще им взяться?

Есть и третье, самое важное лицо России. Нет, не чиновники, не военные, не жандармы, не парторги — пена дней, ни нас, ни Смирнова она особо не интересует. Это третье лицо мы стали называть сегодня почему-то «глубинный народ». Вероятно, в отличие от более понятного и очевидного народа верхнего слоя, интеллигенции и мещан. Глубинный, придонный этот народ заполняет безвоздушное пространство фильма, состоящее из страха, ненависти, безысходности, тесноты, нищеты, недоверия, унижения, рабской покорности и никогда не проходящей боли. Очереди за мукой и в тюремные окошки приема передач. Толпы в трамваях. Фронтовики-инвалиды. Шахтеры в подземельях метростроя. У меня есть версия, почему Смирнов свою самую значительную и крупную картину не довел до совершенства, буквально бросал ходы на полуслове, не замечал картонности иных диалогов, допускал ужасную неумелую речь с претензией на «деревенскость», от которой корежит любого, кто хоть раз слышал диалектный говор… И при этом так тщательно исследовал толпу. Этих серых теток с судьбами на лицах и в глазах, одинаково замотанных в платки, но кричащих и бормочущих разноголосо. Массовка, распавшаяся на пиксели. Вот что было важно для режиссера. Как детали коммунального быта, все эти кастрюли, конфорки, заоконные авоськи с молоком, стиральные доски, личные счетчики, оцинкованные ванночки и велосипеды по черным стенам коридора, голые лампочки, толпа соседей, валящая «на телевизор» с линзой, и прочее, как детали послевоенной одежды, — Смирнову были важны детали толпы. Лицо, лица глубинного народа.

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал». Фото: Kinopoisk

Если в прекрасном «Волконогове» Меркулова и Чупов добивались максимальной безликости толпы и эта безликость, эти селевые потоки заливали жизнь и лишали ее всего человеческого — Андрей Смирнов идет от обратного. Он держит в фокусе каждого. И это явилось главным фокусом.

Да, мы не знаем, куда девался бывший пленный, безработный и беспаспортный Василий (Дмитрий Куличков, одна из упорно игнорируемых ярчайших вспышек нашего кино) после того, как муж Дины взял его к себе на метрострой. Хватит и того, что нам показали дикую пляску этого Василия с женой в их деревенской избе, настоящий «данс макабр» под Утесова — значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брестская улица на запад нас ведет… Лучший эпизод фильма — эта пляска мертвых, ничего больше знать про них, про него, этого пленного, нам не надо. Потому что он мертв. «Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Дальнейшая его судьба неизвестна», — гениально написал один молодой автор. А нам известна дальнейшая судьба василиев, иванов, клав, петров казимировичей и ариадн. Они все умерли до смерти. А потом реинкарнировались в сегодняшних васек и ванек, клавдий, петров казимировичей и ариадн и снова, конечно, умерли — или умрут очень скоро от старых и новых ран, от безнадежности и тоски.