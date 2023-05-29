«Сегодня уже нет безопасного места»

— Решение о признании организации «нежелательной» (при этом не важно, имеет ли она государственную регистрацию в России или за рубежом, а также вообще имеет ли государственную регистрацию) принимает Генеральная прокуратура России по согласованию с Министерством иностранных дел.

После этого, как правило, сообщение о признании организации «нежелательной» появляется на сайте Генпрокуратуры и в СМИ (хотя закон не устанавливает обязанность публиковать сведения об этом).

Далее решение направляется в Минюст России, который включает название организации и реквизиты решения по ней Генпрокуратуры в специальный перечень нежелательных организаций. Он опубликован на официальном сайте Минюста России.

Промежуток времени от признания организации «нежелательной» по решению Генпрокуратуры и до включения Минюстом России в перечень «нежелательных» составляет от 3 часов до 24 дней. Это удалось выяснить в результате проведенного мной исследования.

И именно с этого момента наступают запреты, связанные со статусом нежелательной организации.