«Сегодня уже нет безопасного места»

Итак, СМИ признали нежелательной организацией на территории РФ.
Теперь, что называется, оно стало «токсичным». Чем это грозит журналистам и читателям данного СМИ? Какие риски, с какими сложностями придется столкнуться? Какие наказания и какая ответственность?
Адвокаты и юристы «Первого отдела» по просьбе «Новой газеты Европа» помогают в этом разобраться.
Когда появился сам закон?
Максим Оленичев*
юрист «Первого отдела», специализирующийся на административной и гражданской практике, в том числе по делам о нежелательных организациях:
— Закон «о нежелательных организациях» существует в России в 2015 года. Согласно ему, власти РФ могут объявить нежелательной организацией только международные или иностранные организации (независимо от того, осуществляют они деятельность на территории России или нет). При этом формально государство утверждает, что деятельность нежелательных организаций «угрожает конституционному строю России, национальной безопасности или обороноспособности страны». Последние термины в последнее время так расширены, что власти под «угрозой безопасности и обороноспособности» понимают любую деятельность, которая не идет в русле российской политики.
Евгений Смирнов
адвокат «Первого отдела»:
— Закон о нежелательных организациях — это по сути запрет на деятельность таких организаций в России. Этим законом российская власть в первую очередь пытается затруднить работу ненавистных ему средств массовой информации и некоммерческих организаций.
Максим Оленичев
— С 2015 года в перечень нежелательных организаций было внесено 86 организаций. Это фонды, политические и общественные организации, отделения международных организаций, антивоенные инициативы, медиа. По перечню можно проследить, какие тренды государство считало опасными для основ конституционного строя, своей безопасности и обороноспособности (в условиях войны в Украине). Безусловно, «безопасность» — это только повод. На практике в перечень «нежелательных» включают те организации, которые поддерживали независимое гражданское общество, свободно распространяли информацию, занимались социальными и экологическими изменениями.
Как включают в перечень нежелательных?
Максим Оленичев
— Решение о признании организации «нежелательной» (при этом не важно, имеет ли она государственную регистрацию в России или за рубежом, а также вообще имеет ли государственную регистрацию) принимает Генеральная прокуратура России по согласованию с Министерством иностранных дел.
После этого, как правило, сообщение о признании организации «нежелательной» появляется на сайте Генпрокуратуры и в СМИ (хотя закон не устанавливает обязанность публиковать сведения об этом).
Далее решение направляется в Минюст России, который включает название организации и реквизиты решения по ней Генпрокуратуры в специальный перечень нежелательных организаций. Он опубликован на официальном сайте Минюста России.
Промежуток времени от признания организации «нежелательной» по решению Генпрокуратуры и до включения Минюстом России в перечень «нежелательных» составляет от 3 часов до 24 дней. Это удалось выяснить в результате проведенного мной исследования.
И именно с этого момента наступают запреты, связанные со статусом нежелательной организации.
Что запрещено?
Максим Оленичев
— Участвовать в деятельности нежелательной организации, в том числе быть авторами публикаций, заниматься менеджментом медиа, производить контент, а также его распространять оффлайн или онлайн.
— Реализовывать любую деятельность от имени нежелательной организации: обновлять сайт и вести соцсети, привлекать сторонников и волонтеров, выпускать медиа.
— Создавать на территории России свои структурные подразделения нежелательной организации.
— Хранить материалы нежелательной организации с целью распространения (например, подшивки бумажных газет дома, в офисе или библиотеке, если ими пользуется еще кто-то, кроме вас. Личное использование материалов нежелательной организации без цели распространения не запрещено).
— Собирать донаты для деятельности нежелательной организации в России или за рубежом.
Кроме этого, возникнет проблема с банковскими переводами. Банки в России и российские банки за рубежом откажут в проведении финансовых операций, если одна из сторон — нежелательная организация (например, банк не перечислит гонорар от нежелательной организации автору публикации).
Все эти запреты распространяются как на граждан России (независимо от того, проживают ли они постоянно в России или за рубежом), так и на лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, российских юридических лиц и сами нежелательные организации.
Какая ответственность?
Евгений Смирнов
— До недавнего времени запрет распространялся только на участие в деятельности нежелательных организаций на территории Российской Федерации. Если не изменяет память, то ли в прошлом, то ли в конце позапрошлого года такой запрет распространили вообще на весь мир. То есть не имеет значения, где сидит редакция СМИ. Вот хороший пример. Есть «Гринпис», который недавно в России признали нежелательной организацией. Раньше за те мероприятия, которые «Гринпис» проводил на территории России, можно было быть привлеченным к ответственности. Теперь же, после изменений, за любое мероприятие, проводимое «Гринписом» в любой точке мира, можно быть привлеченным. На самом деле это очень важное изменение. Получается, сегодня уже нет, скажем так, безопасного места, в котором можно сотрудничать с нежелательной организацией.
Максим Оленичев
— За нарушение этих запретов и люди (в частности, журналисты), и организации могут быть привлечены российскими властями к административной или уголовной ответственности (такие дела есть, но их не так много на текущий момент). Срок давности — 2 года, то есть если вы написали текст под своим именем для нежелательной организации после включения ее в перечень (который ведет Минюст России), и он опубликован в таком медиа, то у властей есть 2 года, чтобы выявить это нарушение, составить протокол и передать дело в районный суд, который должен успеть принять постановление о признании вас виновным. Если власти в сроки не укладываются, то тогда дело подлежит прекращению, за нарушение не накажут.
В каких случаях наступает административная ответственность?
Евгений Смирнов
— Если мы говорим про журналистов в СМИ, которое признано нежелательной организацией, то здесь наверняка работа журналистов будет квалифицирована как такое вот запрещенное с точки зрения административной ответственности участие в деятельности нежелательной организации. Разумеется, это касается, в том числе, и выпуска материалов. Еще в рамках административной ответственности людей привлекают за репосты материалов, участие в семинарах и конференциях, которые проводит нежелательная организация. Как показывает практика, есть группа административных дел, когда привлекали к ответственности тех, кто участвовал в форуме нежелательной организации.
Максим Оленичев
— Да, если нарушен один из запретов, указанных выше (кроме руководства и менеджмента нежелательной организацией после ее включения в перечень, а также кроме оказания ей финансовой поддержки), то власти могут привлечь человека или организацию к административной ответственности по статье 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Что грозит по административной ответственности?
Максим Оленичев
— Административный штраф на граждан — в размере от 5 000 до 15 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — работников аппаратов избирательных комиссий — дисквалификация сроком на один год; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Для инициирования дела прокуратура, Минюст России или Роскомнадзор составляют протокол об административном правонарушении (на его составление вас должны вызвать) и затем передают материалы дела в районный суд (о дате, времени и месте рассмотрения дела суд также обязан вас известить по адресу регистрации или по месту жительства). Суд далее выносит постановление. На него можно подать жалобу в вышестоящую инстанцию, и тогда постановление районного суда (например, о наложении штрафа) вступит в силу после рассмотрения дела в апелляции. А если такая жалоба не подана — то по истечении 10 дней после вынесения районным судом постановления по делу.
В каком случае наступает уголовная ответственность?
Максим Оленичев
— Если вас привлекли к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ, постановление суда по этому правонарушению вступило в силу, и после этого вы совершили новое нарушение закона о нежелательных организациях. Например, в первый раз вас привлекли за репост текста от нежелательной организации, а во второй раз, уже после вступления в силу постановления суда по первому правонарушению, власти выявили то, что в интернете в ваших соцсетях имеется еще один репост материалов нежелательной организации (неважно, когда он сделан). — Если вы перечисляете пожертвования нежелательной организации или она сама собирает средства на свою деятельность.
— Если вы руководите организацией, ее направлением или проектом после включения организации в перечень «нежелательных», который ведет Минюст.
Евгений Смирнов
— Уголовная ответственность может последовать банально за продажу выпускаемого нежелательной организацией мерча: футболок, книг. Точно так же уголовная ответственность ждет покупателей этой продукции. Про это важно не забывать.
Если за участие в деятельности нежелательных организации есть административная преюдиция (то есть человек должен быть сначала привлечен к административной ответственности, прежде чем наступит уголовная), то за оказание финансовых услуг нежелательной организации уголовная ответственность наступает сразу же. Как и за организацию деятельности нежелательных организаций на территории России. Здесь нет административной преюдиции.
Что грозит в рамках уголовной ответственности?
Евгений Смирнов
— До 4 лет лишения свободы — за участие в деятельности нежелательной организации. Это получается преступление средней тяжести. За оказание финансовых услуг — до 5 лет лишения свободы. А уже за организацию деятельности нежелательной организации — до 6 лет: это считается тяжким преступлением.
Что можно (пока)?
Максим Оленичев
— Быть подписанными на соцсети «нежелательной» организации и свободно читать ее материалы (но не репостить).
— Ставить лайки, получать рассылки, оставлять комментарии под материалами медиа, признанного нежелательной организацией.
— Не упоминать статус нежелательной организации, если вы пишете ее название в статье или материале.
Евгений Смирнов
— Важный дисклеймер. Законодательство о нежелательных организациях постоянно формируется, ужесточается и усиливается. Но правоприменительная практика пока находится в зачаточном состоянии. Несмотря на огромное количество нежелательных организаций, дел в отношении граждан немного. Уголовные дела можно буквально по пальцам одной руки пересчитать. Административок чуть больше, но они не носят такой массовый характер, как дела о «дискредитации российской армии».
Смотрите, есть «Медуза», которая уже несколько месяцев признана нежелательной организаций. Несмотря на это, количество репостов ее материалов каждый день измеряется десятками тысяч. Однако к ответственности пока было привлечено только два человека; среди них — Валерий Нечай, бывший главред «Эха Москвы» в Петербурге. То есть пока риски для распространяющих материалы нежелательных организаций — минимальные. Но практика идет к тому, что за репост стопроцентно наступит административная ответственность.
Комментарии, лайки, подписки — пока, если судить по правоприменительной практике, это никак не наказывалось. Пока это относительно безопасно. Но риски есть всегда. Как и есть риски для спикера, который дает комментарий или интервью СМИ, признанному нежелательной организацией. Спикер в данном случае непосредственно участвует в подготовке материала. Пока, впрочем, правоприменительной практики по этому поводу не было.
* Признан властями РФ иностранным агентом
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Итак, СМИ признали нежелательной организацией на территории РФ.
Теперь, что называется, оно стало «токсичным». Чем это грозит журналистам и читателям данного СМИ? Какие риски, с какими сложностями придется столкнуться? Какие наказания и какая ответственность?
Адвокаты и юристы «Первого отдела» по просьбе «Новой газеты Европа» помогают в этом разобраться.
Когда появился сам закон?
Максим Оленичев*
юрист «Первого отдела», специализирующийся на административной и гражданской практике, в том числе по делам о нежелательных организациях:
— Закон «о нежелательных организациях» существует в России в 2015 года. Согласно ему, власти РФ могут объявить нежелательной организацией только международные или иностранные организации (независимо от того, осуществляют они деятельность на территории России или нет). При этом формально государство утверждает, что деятельность нежелательных организаций «угрожает конституционному строю России, национальной безопасности или обороноспособности страны». Последние термины в последнее время так расширены, что власти под «угрозой безопасности и обороноспособности» понимают любую деятельность, которая не идет в русле российской политики.
Евгений Смирнов
адвокат «Первого отдела»:
— Закон о нежелательных организациях — это по сути запрет на деятельность таких организаций в России. Этим законом российская власть в первую очередь пытается затруднить работу ненавистных ему средств массовой информации и некоммерческих организаций.
Максим Оленичев
— С 2015 года в перечень нежелательных организаций было внесено 86 организаций. Это фонды, политические и общественные организации, отделения международных организаций, антивоенные инициативы, медиа. По перечню можно проследить, какие тренды государство считало опасными для основ конституционного строя, своей безопасности и обороноспособности (в условиях войны в Украине). Безусловно, «безопасность» — это только повод. На практике в перечень «нежелательных» включают те организации, которые поддерживали независимое гражданское общество, свободно распространяли информацию, занимались социальными и экологическими изменениями.
Как включают в перечень нежелательных?
Максим Оленичев
— Решение о признании организации «нежелательной» (при этом не важно, имеет ли она государственную регистрацию в России или за рубежом, а также вообще имеет ли государственную регистрацию) принимает Генеральная прокуратура России по согласованию с Министерством иностранных дел.
После этого, как правило, сообщение о признании организации «нежелательной» появляется на сайте Генпрокуратуры и в СМИ (хотя закон не устанавливает обязанность публиковать сведения об этом).
Далее решение направляется в Минюст России, который включает название организации и реквизиты решения по ней Генпрокуратуры в специальный перечень нежелательных организаций. Он опубликован на официальном сайте Минюста России.
Промежуток времени от признания организации «нежелательной» по решению Генпрокуратуры и до включения Минюстом России в перечень «нежелательных» составляет от 3 часов до 24 дней. Это удалось выяснить в результате проведенного мной исследования.
И именно с этого момента наступают запреты, связанные со статусом нежелательной организации.
Что запрещено?
Максим Оленичев
— Участвовать в деятельности нежелательной организации, в том числе быть авторами публикаций, заниматься менеджментом медиа, производить контент, а также его распространять оффлайн или онлайн.
— Реализовывать любую деятельность от имени нежелательной организации: обновлять сайт и вести соцсети, привлекать сторонников и волонтеров, выпускать медиа.
— Создавать на территории России свои структурные подразделения нежелательной организации.
— Хранить материалы нежелательной организации с целью распространения (например, подшивки бумажных газет дома, в офисе или библиотеке, если ими пользуется еще кто-то, кроме вас. Личное использование материалов нежелательной организации без цели распространения не запрещено).
— Собирать донаты для деятельности нежелательной организации в России или за рубежом.
Кроме этого, возникнет проблема с банковскими переводами. Банки в России и российские банки за рубежом откажут в проведении финансовых операций, если одна из сторон — нежелательная организация (например, банк не перечислит гонорар от нежелательной организации автору публикации).
Все эти запреты распространяются как на граждан России (независимо от того, проживают ли они постоянно в России или за рубежом), так и на лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, российских юридических лиц и сами нежелательные организации.
Какая ответственность?
Евгений Смирнов
— До недавнего времени запрет распространялся только на участие в деятельности нежелательных организаций на территории Российской Федерации. Если не изменяет память, то ли в прошлом, то ли в конце позапрошлого года такой запрет распространили вообще на весь мир. То есть не имеет значения, где сидит редакция СМИ. Вот хороший пример. Есть «Гринпис», который недавно в России признали нежелательной организацией. Раньше за те мероприятия, которые «Гринпис» проводил на территории России, можно было быть привлеченным к ответственности. Теперь же, после изменений, за любое мероприятие, проводимое «Гринписом» в любой точке мира, можно быть привлеченным. На самом деле это очень важное изменение. Получается, сегодня уже нет, скажем так, безопасного места, в котором можно сотрудничать с нежелательной организацией.
Максим Оленичев
— За нарушение этих запретов и люди (в частности, журналисты), и организации могут быть привлечены российскими властями к административной или уголовной ответственности (такие дела есть, но их не так много на текущий момент). Срок давности — 2 года, то есть если вы написали текст под своим именем для нежелательной организации после включения ее в перечень (который ведет Минюст России), и он опубликован в таком медиа, то у властей есть 2 года, чтобы выявить это нарушение, составить протокол и передать дело в районный суд, который должен успеть принять постановление о признании вас виновным. Если власти в сроки не укладываются, то тогда дело подлежит прекращению, за нарушение не накажут.
В каких случаях наступает административная ответственность?
Евгений Смирнов
— Если мы говорим про журналистов в СМИ, которое признано нежелательной организацией, то здесь наверняка работа журналистов будет квалифицирована как такое вот запрещенное с точки зрения административной ответственности участие в деятельности нежелательной организации. Разумеется, это касается, в том числе, и выпуска материалов. Еще в рамках административной ответственности людей привлекают за репосты материалов, участие в семинарах и конференциях, которые проводит нежелательная организация. Как показывает практика, есть группа административных дел, когда привлекали к ответственности тех, кто участвовал в форуме нежелательной организации.
Максим Оленичев
— Да, если нарушен один из запретов, указанных выше (кроме руководства и менеджмента нежелательной организацией после ее включения в перечень, а также кроме оказания ей финансовой поддержки), то власти могут привлечь человека или организацию к административной ответственности по статье 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Что грозит по административной ответственности?
Максим Оленичев
— Административный штраф на граждан — в размере от 5 000 до 15 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — работников аппаратов избирательных комиссий — дисквалификация сроком на один год; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Для инициирования дела прокуратура, Минюст России или Роскомнадзор составляют протокол об административном правонарушении (на его составление вас должны вызвать) и затем передают материалы дела в районный суд (о дате, времени и месте рассмотрения дела суд также обязан вас известить по адресу регистрации или по месту жительства). Суд далее выносит постановление. На него можно подать жалобу в вышестоящую инстанцию, и тогда постановление районного суда (например, о наложении штрафа) вступит в силу после рассмотрения дела в апелляции. А если такая жалоба не подана — то по истечении 10 дней после вынесения районным судом постановления по делу.
В каком случае наступает уголовная ответственность?
Максим Оленичев
— Если вас привлекли к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ, постановление суда по этому правонарушению вступило в силу, и после этого вы совершили новое нарушение закона о нежелательных организациях. Например, в первый раз вас привлекли за репост текста от нежелательной организации, а во второй раз, уже после вступления в силу постановления суда по первому правонарушению, власти выявили то, что в интернете в ваших соцсетях имеется еще один репост материалов нежелательной организации (неважно, когда он сделан). — Если вы перечисляете пожертвования нежелательной организации или она сама собирает средства на свою деятельность.
— Если вы руководите организацией, ее направлением или проектом после включения организации в перечень «нежелательных», который ведет Минюст.
Евгений Смирнов
— Уголовная ответственность может последовать банально за продажу выпускаемого нежелательной организацией мерча: футболок, книг. Точно так же уголовная ответственность ждет покупателей этой продукции. Про это важно не забывать.
Если за участие в деятельности нежелательных организации есть административная преюдиция (то есть человек должен быть сначала привлечен к административной ответственности, прежде чем наступит уголовная), то за оказание финансовых услуг нежелательной организации уголовная ответственность наступает сразу же. Как и за организацию деятельности нежелательных организаций на территории России. Здесь нет административной преюдиции.
Что грозит в рамках уголовной ответственности?
Евгений Смирнов
— До 4 лет лишения свободы — за участие в деятельности нежелательной организации. Это получается преступление средней тяжести. За оказание финансовых услуг — до 5 лет лишения свободы. А уже за организацию деятельности нежелательной организации — до 6 лет: это считается тяжким преступлением.
Что можно (пока)?
Максим Оленичев
— Быть подписанными на соцсети «нежелательной» организации и свободно читать ее материалы (но не репостить).
— Ставить лайки, получать рассылки, оставлять комментарии под материалами медиа, признанного нежелательной организацией.
— Не упоминать статус нежелательной организации, если вы пишете ее название в статье или материале.
Евгений Смирнов
— Важный дисклеймер. Законодательство о нежелательных организациях постоянно формируется, ужесточается и усиливается. Но правоприменительная практика пока находится в зачаточном состоянии. Несмотря на огромное количество нежелательных организаций, дел в отношении граждан немного. Уголовные дела можно буквально по пальцам одной руки пересчитать. Административок чуть больше, но они не носят такой массовый характер, как дела о «дискредитации российской армии».
Смотрите, есть «Медуза», которая уже несколько месяцев признана нежелательной организаций. Несмотря на это, количество репостов ее материалов каждый день измеряется десятками тысяч. Однако к ответственности пока было привлечено только два человека; среди них — Валерий Нечай, бывший главред «Эха Москвы» в Петербурге. То есть пока риски для распространяющих материалы нежелательных организаций — минимальные. Но практика идет к тому, что за репост стопроцентно наступит административная ответственность.
Комментарии, лайки, подписки — пока, если судить по правоприменительной практике, это никак не наказывалось. Пока это относительно безопасно. Но риски есть всегда. Как и есть риски для спикера, который дает комментарий или интервью СМИ, признанному нежелательной организацией. Спикер в данном случае непосредственно участвует в подготовке материала. Пока, впрочем, правоприменительной практики по этому поводу не было.
* Признан властями РФ иностранным агентом
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.