Пиксельное сопротивление

Насилие, диктатура, война — обычные сюжеты для видеоигр. Игроку предлагается увлекательный опыт, и не имеет значения, насколько этичным он может показаться с точки зрения реального мира, ведь убивать пиксели на экране не то же самое, что убивать настоящих людей. С играми про политику, однако, дела обстоят сложнее. Помещая героя внутрь системы власти и давая ему контроль над странами и армиями, как в глобальных стратегиях, вы ставите его на место тирана или диктатора. Популярность таких игр объяснима, но некоторые разработчики идут от обратного и строят игровой сюжет и механики на основе сопротивления диктатурам или репрессивным режимам. Специально для «Новой газеты Европа» исследователь видеоигр Евгений Журавлев рассказывает, какие игры способны вдохновить на борьбу с власть имущими и как тема сопротивления отражается в индустрии — и в больших коммерческих, и в малых независимых проектах.

Кадр из игры Half-Life 2

Far Cry 6 (2021) В игровой индустрии, как и в кино, существует разделение по бюджету. Блокбастеры от мира игр называются ААА-играми (по аналогии с рейтингами финансовых облигаций). Среди блокбастеров серия игр Far Cry выделяется своим вниманием к сюжетам о вооруженном сопротивлении условных повстанцев условной тирании. Квинтэссенцией этого подхода стала последняя часть серии — Far Cry 6.

Игра с первого взгляда навевает ряд ассоциаций с Кубинской революцией, разработчики сразу предлагают: «Отправляйтесь в адреналиновый мир современного революционного сопротивления». Конечно, это в некоторой степени лукавое заявление для индустрии, размер которой в 2022 году оценивался примерно в 184 млрд долларов. Но история настоящей коммунистической революции на Карибах вряд ли смогла бы продать игрокам десятки миллионов копий видеоигры, поэтому, как и принято в большом бизнесе, идея упрощается до символа. Сюжет разворачивается на вымышленном острове Яра. После выборов к власти приходит будущий диктатор и антагонист Антон Кастильо, талантливо сыгранный звездой сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито. Он начинает производство препарата «Вивиро», который якобы способен исцелять рак и изготавливается из местного табака.

Но первым делом Кастильо строит типичную диктатуру: отменяет выборы, ставит на все посты лично преданных ему людей, переписывает историю, клеймит беглецов с острова врагами народа.

Вся экономика страны переориентируется на производство «Вивиро» (оно чрезвычайно токсично и убивает работников плантаций), в том числе используется принудительный труд. В итоге рождаются многочисленные группы сопротивления режиму. В одну из таких групп и попадает главный герой или героиня — в самом начале игры пол персонажа можно выбрать, на сюжет он не влияет. Естественно, игроку предстоит свергнуть кровавый режим и освободить рабочих, находящихся в полурабском положении. С точки зрения геймплея, то есть игровых механик, процесс достаточно увлекательный и не слишком отличается от других игр серии. А вот структура сопротивления оставляет желать лучшего. Группировок много, они чрезвычайно разношерстны и карикатурны. Против режима бунтует и молодежь, которая борется с вооруженной хунтой, устраивая концерты и рисуя граффити, и старики-революционеры, безнадежно застрявшие в прошлом. Радикалы (условные анархисты) пытаются перещеголять в жестокости режим, зато мотивация фермеров самая понятная — они намерены вернуть свою частную собственность.

Through the Darkest of Times (2020) Совершенно другие задумка и масштаб у Through the Darkest of Times. Разработчики взяли за основу реальную историю Германии с 1933 по 1945 год и облекли ее в интерактивную форму.

Игроку предстоит создать небольшую группу сопротивления нацистскому режиму и дожить до конца войны. Именно дожить, потому что, даже если сильно стараться, изменить историю не получится. Поэтому в игре нет миссий в духе «убить Гитлера» или «остановить войну»:

можно только сохранять человеческий облик, находить информацию о происходящем в концлагерях и устраивать диверсии.

Важная особенность Through the Darkest of Times — совмещение жанров выживания и сопротивления. В процессе игры ваша группа сталкивается с нацистскими репрессиями. Любого персонажа могут поймать, задержать, отправить в тюрьму, концлагерь или расстрелять на месте. Если попался главный герой, то игра закончится, но даже если останется только он, сопротивление продолжится. Важны личности участников вашей группы. Сделать так, чтобы социал-демократ, консерватор, коммунист, католик и либерал работали вместе, можно, но для этого придется приложить серьезные усилия. Причем не только в политических вопросах, но и в быту: в военном Берлине заканчиваются предметы базовой необходимости, и ими придется как-то делиться друг с другом, но сделать так, чтобы довольны были все, не получится.

В Германии действует строгое законодательство, запрещающее демонстрацию ряда символов и жестов, в основном связанных с нацизмом. Из-за специфики немецких законов в отношении игр разработчики по всему миру с 1998 года создавали специальные «немецкие» цензурированные версии своих продуктов, где свастики заменялись крестами, а у Гитлера появлялось другое имя и даже пропадали усы. При этом кино, книги и сериалы от подобных ограничений не страдали. Разработка Through the Darkest of Times, а также выход очередной части Wolfenstein (из-за которой суд в далеком 1998 году и запретил демонстрацию свастики в играх) спровоцировали общественное обсуждение запрета. Критика звучала не только с позиции «свободы слова»; многие отмечали, что из некоторых «немецких» версий игр вместе с нацистами убирали и упоминания нацистских преступлений, в том числе Холокоста. В итоге к моменту выхода были изменены правила лицензирования игр, TtDoT успешно получила возрастной рейтинг 16+ и стала первой игрой в Германии, где было разрешено использование нацистских символов. Теперь решения по таким играм принимаются индивидуально.

Half-Life 2 (2004) В Рунете еще с самого выхода игры в 2004 году популярны ролики в духе «Half-Life 2 в России». Действие игры происходит в будущем: Землю захватили пришельцы, а жить приходится в условиях тоталитарного надзора в эстетике постсоветской страны (гейм-дизайнеры вдохновлялись в том числе видами Софии и Санкт-Петербурга). Почти каждый раз в таких роликах на месте антагониста игры доктора Брина появляется Путин.

По сюжету игры технологически продвинутые пришельцы (они же Альянс) захватили нашу планету за семь часов. Части людей уготована участь стать буквально биороботами, кто-то идет в «Гражданскую оборону», выполняющую полицейские функции в обмен на паек и какие-то преференции. Остальные пытаются выживать или сопротивляться. Земные ресурсы забирают в пользу Альянса, а способность людей к размножению подавляется специальным полем. Установленный режим максимально жесток, не предполагается никаких свобод вообще. Одно из сообщений системы массового оповещения из игры:

«Вниманию жителей! Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф — пять пищевых единиц. Отказ в сотрудничестве будет наказан выселением в нежилое пространство».

Единственный посредник между пришельцами и человечеством — это марионеточный коллаборационистский режим доктора Брина, главного злодея игры. Он живет и работает в стальном инопланетном небоскребе в Сити-17, куда рано или поздно наведается наш герой — Гордон Фримен. Сопротивление поначалу состоит из небольших, но скоординированных вооруженных ячеек, как под носом у Альянса, так и за пределами его досягаемости. В определенный момент в игре начинается массовое восстание, которое возглавляет Гордон Фримен. Можно даже отдавать приказы небольшому отряду повстанцев, идущему за вами.

Разработчики, конечно, не закладывали в игру 2004 года далеко идущую сатиру на российское государство разлива 2023-го. Но реальность с каждым годом всё больше похожа на карикатурную диктатуру пришельцев, готовых порабощать и уничтожать целые биологические виды ради своих целей.

RIOT: Civil Unrest (2019) В 2012 году гейм-дизайнер Леонард Менчиари принял участие в акции протеста на итальянской автостраде А32 и испытал на себе удары полицейских дубинок. Под впечатлением от пережитого Леонард начал разработку RIOT: Civil Unrest.

Описать игру в трех словах очень просто — это симулятор уличных протестов. В зависимости от действий игрока (можно присоединиться и к протестующим, и к полиции) протесты могут перетечь в уличные бои с «коктейлями Молотова» и подручным оружием или в полицейский беспредел с использованием слезоточивого газа, резиновых пуль и броневиков. В игре четыре основанные на реальных протестах кампании: Indignados (Испания), «Арабская весна» (Египет), Keratea (Греция) и NoTAV (Италия). RIOT радует достаточно подробной проработкой механик, особенно если выбрать сторону протестующих. С технической точки зрения у игры много проблем, но концепция управления толпой точно удалась. Важная особенность — внутриигровой редактор сценариев, с помощью которого любители воспроизвели ряд других конфликтов и протестов, от событий на площади Тяньаньмэнь до киевского Майдана.

На такой спорный проект удалось собрать бюджет через краудфандинг, поэтому ограничений по тематике у разработчиков не было. Конечно, далеко не всем нравится политическая заряженность игры. Разработчики заявляли, что пытаются показать точки зрения обеих сторон и что в игре можно действовать мирно. Это не помешало Apple некоторое время препятствовать размещению версии игры для iOS в Apple Store. Хорошо ли кидать в полицейских «коктейли Молотова»? А хорошо ли играть за подчиненных диктатора Хосни Мубарака и разгонять митинги против 30-летнего режима? RIOT не дает ответов на эти вопросы, но определенно предоставляет повод об этом подумать, особенно когда после завершения уровня показывается статистика убитых и пострадавших.

Liberal Crime Squad (2002) Можно ли похитить архиконсервативного президента, накачать его психоделиками и убедить в том, что нужно защищать права животных? В реальном мире нет, а вот в Liberal Crime Squad — вполне.

Давайте представим, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, Сенате, Верховном суде и Овальном кабинете. Эксперты описывают это как начало новой консервативной эры. С этого и начинается Liberal Crime Squad. Ваш герой (игра позволяет выбрать пол и даже предоставляет третий вариант «все сложно») создает свою организацию по сопротивлению консервативной повестке в США.

Цель — переубедить общество и поменять законы. Средства — какие угодно, в том числе этически сомнительные.