Цензура для «Модного приговора»

Историк моды и многолетний ведущий телешоу «Модный приговор» Александр Васильев дал интервью каналу RTVI. В программе «Вы держитесь» он откровенно рассказал журналисту Марианне Минскер о том, как и за что закрыли «Модный приговор» на Первом канале, о цензуре, которая неожиданно коснулась всего мира российской моды, а также о патриотических национальных идеях, которые сегодня пытаются внедрить и в эту, казалось бы, страшно далекую от политики и идеологии сферу человеческой жизни. Ничего абсурднее, комичнее и одновременно драматичнее (даже на фоне ежедневной хроники пикирующего абсурда) я, честно говоря, давно не слышала.
Шоу «Модный приговор» пользовалось невероятной популярностью у зрителей, а точнее — у зрительниц, которые и составляют значительную и наиболее активную часть телеаудитории. В шоу участвовали, как правило, простые женщины средних лет, уставшие, замученные жизнью, давно махнувшие рукой на свой внешний вид.
В «Модном приговоре» эти дамы попадали в руки опытных стилистов, которые преображали их, подбирая подходящий стиль одежды, другие прически и умелый макияж. Иногда героини сопротивлялись переменам, настаивая на своих привычных предпочтениях. Но чаще прямо на наших глазах волшебным образом преображались, превращаясь из невзрачных теток в прекрасных дам. Менялось в них всё: походка, осанка, глаза… Одежду, которую специально подбирали для них стилисты, они получали в подарок. И под аплодисменты восхищенной публики и комплименты ведущих они королевской походкой покидали подиум с явным ощущением начала новой жизни.
Александр Васильев, вспоминая 13 лет работы в этом шоу, говорит: «Я познакомился с таким классом населения, с которым в обычной жизни не встречался. К нам, например, приходила дама, которая работала ассенизатором в зоопарке… И она сказала: “Я хочу выглядеть как леди, когда я выхожу в свет”. Я спросил: “В какой свет вы ходите после такой работы?” — “Ну, например, в кафе с подругами после зоопарка!”…
На самом деле, ничего кроме пользы русской женщине я не принес, потому что нашими переодеваниями, советами мы рафинировали вкус, мы старались одеть людей элегантно, чтобы им стало счастливо жить и чтобы, глядя на них, мы не очень ужасались…»
А потом грянуло 24 февраля 2022 года. Программу закрыли в этот же день, одновременно с другими развлекательными проектами Первого канала, объяснив, что вместо нее будут пока выходить новости, необходимые народу. О моде же сейчас говорить неуместно, потому что она рекламирует западные ценности. «Какие?» — спросил Васильев. «Главное направление сегодня конкретно на Первом канале — это российская мода, как мне сказали, волжская или сибирская мода. И если она [программа] будет продолжаться, риторика должна быть резко изменена и мы должны рассказывать не о том, как делать из дамы парижанку, а как делать из дамы волжанку, сибирячку, уралочку, что тоже, может быть, неплохо, но…»
Но… очень скоро Александр Васильев, так и не попробовав сделать из дамы уралочку, угодил в черный список. Его огромная коллекция моды, которую он собирал несколько десятилетий, хранилась частично в Париже, частично в Москве. В Париже за ее хранение нужно было платить большие деньги. В Москве целых шесть министров культуры отказали ему в хранении и тем более — в создании музея моды. «“Мода — это не профиль России”, — заявили… Грубо говоря, это чуждые ценности». И тогда Васильев договорился с Литвой, откуда родом его предки, и там ему бесплатно предоставили хранилище в красивейшем, как он говорит, месте.
После 24 февраля он написал письмо в муниципалитет этого литовского городка, где назвал войну (любую войну) величайшим злом, которое никакой цивилизованный человек поддержать не может, и попросил оставить его коллекцию в Литве. Признает: да, был поставлен перед жестким выбором — или четко выразить свою позицию, или убираться подобру-поздорову. Но душой кривить ему не пришлось. Позиция осталась неизменной: «Я написал абсолютную правду, которую признает любой здравомыслящий человек. Понимаете, мы выросли на песне “Пусть всегда будет солнце”… Давайте пусть всегда будет солнце».
Но исчезли и солнце (по крайней мере песня, в одночасье ставшая крамольной), и «Модный приговор». Сначала шеф редакции посоветовал ему убрать злополучное письмо из интернета. Васильев отказался.
Потом ему сказали, что шоу открыться пока не может, но не из-за письма, а из-за того, что ушли все главные продавцы одежды, с которыми сотрудничал «Модный приговор». А 31 декабря его контракт с Первым каналом истек.
Недавно предложили было на пару с Надеждой Бабкиной вести аналог «Модного приговора» — шоу «Модный vs Народный» на НТВ. Но потом предложение отозвали: «На вас есть галочка, написано “временно не рекомендовано” федеральным каналам… Михалков в “Бесогоне” показал Пугачеву и меня как главных убежденных предателей. А я никуда не уезжал, целый год сидел в Москве, но им казалось, что в Париже… Если бы не то письмо, мне бы всё равно надо было бы письменно изъявить свою позицию (противоположную прежней. — Прим. И. П.)… Это правило абсолютно для всех музыкантов, певцов, поэтов, дизайнеров».
Параллельно Васильеву отменили лекции по истории моды — по звонку откуда-то сверху: «Он учит западному стилю». Одновременно сделался невозможным показ русской части его коллекции, состоящей из артистических нарядов знаменитостей, поскольку это платья Пугачевой, Вайкуле, Ротару, Нетребко, демонстрировать которые сегодня запрещено. «То есть, понимаете, цензура коснулась моды. Неожиданно», — разводит руками коллекционер. До кучи закрыли и его еженедельную колонку в телегиде «Семь дней», где он десять лет разбирал и оценивал наряды звезд. Позвонили главному редактору: «Он неправильно разбирает наряды звезд».
Александр Васильев весьма скептически оценивает перспективы импортозамещения в сфере моды: страна за предыдущие годы потеряла швейную промышленность, перестала выпускать ткани для производства повседневной одежды.
Всем поборникам русского стиля и патриотически ориентированной национальной продукции он, ехидно усмехаясь, рекомендует переодеться в отечественные трусы, надеть отечественную обувь, носить косоворотки, пересесть на отечественные авто. Любителям недвижимости на озере Комо, люто ненавидящим Запад, было бы, по его мнению, логичнее и патриотичнее купить себе дом в Вышнем Волочке. На деле же мы прекрасно знаем, где покупают (покупали) недвижимость самые ярые патриоты, а та же его бывшая коллега Надежда Бабкина, пропагандируя народный стиль, в обычной жизни носит только одежду лучших итальянских брендов. Как это сочетается? «Италия нам дает стиль и комфорт, а русские одежды — идейность и патриотичность».
«Я не хочу выставлять себя жертвой репрессий, — говорит Васильев. — Но я, безусловно, жертва этого молоха, который идет и перелопачивает всех… Мне передавали: главное — сиди молчи. Я, по-моему, веду себя хорошо, стараюсь держать рот на замке. Я верю, что настанет светлый час, когда пелена спадет с глаз… — и добавляет с печалью: — Если доживем, конечно».
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Историк моды и многолетний ведущий телешоу «Модный приговор» Александр Васильев дал интервью каналу RTVI. В программе «Вы держитесь» он откровенно рассказал журналисту Марианне Минскер о том, как и за что закрыли «Модный приговор» на Первом канале, о цензуре, которая неожиданно коснулась всего мира российской моды, а также о патриотических национальных идеях, которые сегодня пытаются внедрить и в эту, казалось бы, страшно далекую от политики и идеологии сферу человеческой жизни. Ничего абсурднее, комичнее и одновременно драматичнее (даже на фоне ежедневной хроники пикирующего абсурда) я, честно говоря, давно не слышала.
Шоу «Модный приговор» пользовалось невероятной популярностью у зрителей, а точнее — у зрительниц, которые и составляют значительную и наиболее активную часть телеаудитории. В шоу участвовали, как правило, простые женщины средних лет, уставшие, замученные жизнью, давно махнувшие рукой на свой внешний вид.
В «Модном приговоре» эти дамы попадали в руки опытных стилистов, которые преображали их, подбирая подходящий стиль одежды, другие прически и умелый макияж. Иногда героини сопротивлялись переменам, настаивая на своих привычных предпочтениях. Но чаще прямо на наших глазах волшебным образом преображались, превращаясь из невзрачных теток в прекрасных дам. Менялось в них всё: походка, осанка, глаза… Одежду, которую специально подбирали для них стилисты, они получали в подарок. И под аплодисменты восхищенной публики и комплименты ведущих они королевской походкой покидали подиум с явным ощущением начала новой жизни.
Александр Васильев, вспоминая 13 лет работы в этом шоу, говорит: «Я познакомился с таким классом населения, с которым в обычной жизни не встречался. К нам, например, приходила дама, которая работала ассенизатором в зоопарке… И она сказала: “Я хочу выглядеть как леди, когда я выхожу в свет”. Я спросил: “В какой свет вы ходите после такой работы?” — “Ну, например, в кафе с подругами после зоопарка!”…
На самом деле, ничего кроме пользы русской женщине я не принес, потому что нашими переодеваниями, советами мы рафинировали вкус, мы старались одеть людей элегантно, чтобы им стало счастливо жить и чтобы, глядя на них, мы не очень ужасались…»
А потом грянуло 24 февраля 2022 года. Программу закрыли в этот же день, одновременно с другими развлекательными проектами Первого канала, объяснив, что вместо нее будут пока выходить новости, необходимые народу. О моде же сейчас говорить неуместно, потому что она рекламирует западные ценности. «Какие?» — спросил Васильев. «Главное направление сегодня конкретно на Первом канале — это российская мода, как мне сказали, волжская или сибирская мода. И если она [программа] будет продолжаться, риторика должна быть резко изменена и мы должны рассказывать не о том, как делать из дамы парижанку, а как делать из дамы волжанку, сибирячку, уралочку, что тоже, может быть, неплохо, но…»
Но… очень скоро Александр Васильев, так и не попробовав сделать из дамы уралочку, угодил в черный список. Его огромная коллекция моды, которую он собирал несколько десятилетий, хранилась частично в Париже, частично в Москве. В Париже за ее хранение нужно было платить большие деньги. В Москве целых шесть министров культуры отказали ему в хранении и тем более — в создании музея моды. «“Мода — это не профиль России”, — заявили… Грубо говоря, это чуждые ценности». И тогда Васильев договорился с Литвой, откуда родом его предки, и там ему бесплатно предоставили хранилище в красивейшем, как он говорит, месте.
После 24 февраля он написал письмо в муниципалитет этого литовского городка, где назвал войну (любую войну) величайшим злом, которое никакой цивилизованный человек поддержать не может, и попросил оставить его коллекцию в Литве. Признает: да, был поставлен перед жестким выбором — или четко выразить свою позицию, или убираться подобру-поздорову. Но душой кривить ему не пришлось. Позиция осталась неизменной: «Я написал абсолютную правду, которую признает любой здравомыслящий человек. Понимаете, мы выросли на песне “Пусть всегда будет солнце”… Давайте пусть всегда будет солнце».
Но исчезли и солнце (по крайней мере песня, в одночасье ставшая крамольной), и «Модный приговор». Сначала шеф редакции посоветовал ему убрать злополучное письмо из интернета. Васильев отказался.
Потом ему сказали, что шоу открыться пока не может, но не из-за письма, а из-за того, что ушли все главные продавцы одежды, с которыми сотрудничал «Модный приговор». А 31 декабря его контракт с Первым каналом истек.
Недавно предложили было на пару с Надеждой Бабкиной вести аналог «Модного приговора» — шоу «Модный vs Народный» на НТВ. Но потом предложение отозвали: «На вас есть галочка, написано “временно не рекомендовано” федеральным каналам… Михалков в “Бесогоне” показал Пугачеву и меня как главных убежденных предателей. А я никуда не уезжал, целый год сидел в Москве, но им казалось, что в Париже… Если бы не то письмо, мне бы всё равно надо было бы письменно изъявить свою позицию (противоположную прежней. — Прим. И. П.)… Это правило абсолютно для всех музыкантов, певцов, поэтов, дизайнеров».
Параллельно Васильеву отменили лекции по истории моды — по звонку откуда-то сверху: «Он учит западному стилю». Одновременно сделался невозможным показ русской части его коллекции, состоящей из артистических нарядов знаменитостей, поскольку это платья Пугачевой, Вайкуле, Ротару, Нетребко, демонстрировать которые сегодня запрещено. «То есть, понимаете, цензура коснулась моды. Неожиданно», — разводит руками коллекционер. До кучи закрыли и его еженедельную колонку в телегиде «Семь дней», где он десять лет разбирал и оценивал наряды звезд. Позвонили главному редактору: «Он неправильно разбирает наряды звезд».
Александр Васильев весьма скептически оценивает перспективы импортозамещения в сфере моды: страна за предыдущие годы потеряла швейную промышленность, перестала выпускать ткани для производства повседневной одежды.
Всем поборникам русского стиля и патриотически ориентированной национальной продукции он, ехидно усмехаясь, рекомендует переодеться в отечественные трусы, надеть отечественную обувь, носить косоворотки, пересесть на отечественные авто. Любителям недвижимости на озере Комо, люто ненавидящим Запад, было бы, по его мнению, логичнее и патриотичнее купить себе дом в Вышнем Волочке. На деле же мы прекрасно знаем, где покупают (покупали) недвижимость самые ярые патриоты, а та же его бывшая коллега Надежда Бабкина, пропагандируя народный стиль, в обычной жизни носит только одежду лучших итальянских брендов. Как это сочетается? «Италия нам дает стиль и комфорт, а русские одежды — идейность и патриотичность».
«Я не хочу выставлять себя жертвой репрессий, — говорит Васильев. — Но я, безусловно, жертва этого молоха, который идет и перелопачивает всех… Мне передавали: главное — сиди молчи. Я, по-моему, веду себя хорошо, стараюсь держать рот на замке. Я верю, что настанет светлый час, когда пелена спадет с глаз… — и добавляет с печалью: — Если доживем, конечно».
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