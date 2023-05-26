Цензура для «Модного приговора»

Историк моды и многолетний ведущий телешоу «Модный приговор» Александр Васильев дал интервью каналу RTVI. В программе «Вы держитесь» он откровенно рассказал журналисту Марианне Минскер о том, как и за что закрыли «Модный приговор» на Первом канале, о цензуре, которая неожиданно коснулась всего мира российской моды, а также о патриотических национальных идеях, которые сегодня пытаются внедрить и в эту, казалось бы, страшно далекую от политики и идеологии сферу человеческой жизни. Ничего абсурднее, комичнее и одновременно драматичнее (даже на фоне ежедневной хроники пикирующего абсурда) я, честно говоря, давно не слышала. Шоу «Модный приговор» пользовалось невероятной популярностью у зрителей, а точнее — у зрительниц, которые и составляют значительную и наиболее активную часть телеаудитории. В шоу участвовали, как правило, простые женщины средних лет, уставшие, замученные жизнью, давно махнувшие рукой на свой внешний вид. В «Модном приговоре» эти дамы попадали в руки опытных стилистов, которые преображали их, подбирая подходящий стиль одежды, другие прически и умелый макияж. Иногда героини сопротивлялись переменам, настаивая на своих привычных предпочтениях. Но чаще прямо на наших глазах волшебным образом преображались, превращаясь из невзрачных теток в прекрасных дам. Менялось в них всё: походка, осанка, глаза… Одежду, которую специально подбирали для них стилисты, они получали в подарок. И под аплодисменты восхищенной публики и комплименты ведущих они королевской походкой покидали подиум с явным ощущением начала новой жизни. Александр Васильев, вспоминая 13 лет работы в этом шоу, говорит: «Я познакомился с таким классом населения, с которым в обычной жизни не встречался. К нам, например, приходила дама, которая работала ассенизатором в зоопарке… И она сказала: “Я хочу выглядеть как леди, когда я выхожу в свет”. Я спросил: “В какой свет вы ходите после такой работы?” — “Ну, например, в кафе с подругами после зоопарка!”…

На самом деле, ничего кроме пользы русской женщине я не принес, потому что нашими переодеваниями, советами мы рафинировали вкус, мы старались одеть людей элегантно, чтобы им стало счастливо жить и чтобы, глядя на них, мы не очень ужасались…»

А потом грянуло 24 февраля 2022 года. Программу закрыли в этот же день, одновременно с другими развлекательными проектами Первого канала, объяснив, что вместо нее будут пока выходить новости, необходимые народу. О моде же сейчас говорить неуместно, потому что она рекламирует западные ценности. «Какие?» — спросил Васильев. «Главное направление сегодня конкретно на Первом канале — это российская мода, как мне сказали, волжская или сибирская мода. И если она [программа] будет продолжаться, риторика должна быть резко изменена и мы должны рассказывать не о том, как делать из дамы парижанку, а как делать из дамы волжанку, сибирячку, уралочку, что тоже, может быть, неплохо, но…»

Но… очень скоро Александр Васильев, так и не попробовав сделать из дамы уралочку, угодил в черный список. Его огромная коллекция моды, которую он собирал несколько десятилетий, хранилась частично в Париже, частично в Москве. В Париже за ее хранение нужно было платить большие деньги. В Москве целых шесть министров культуры отказали ему в хранении и тем более — в создании музея моды. «“Мода — это не профиль России”, — заявили… Грубо говоря, это чуждые ценности». И тогда Васильев договорился с Литвой, откуда родом его предки, и там ему бесплатно предоставили хранилище в красивейшем, как он говорит, месте. После 24 февраля он написал письмо в муниципалитет этого литовского городка, где назвал войну (любую войну) величайшим злом, которое никакой цивилизованный человек поддержать не может, и попросил оставить его коллекцию в Литве. Признает: да, был поставлен перед жестким выбором — или четко выразить свою позицию, или убираться подобру-поздорову. Но душой кривить ему не пришлось. Позиция осталась неизменной: «Я написал абсолютную правду, которую признает любой здравомыслящий человек. Понимаете, мы выросли на песне “Пусть всегда будет солнце”… Давайте пусть всегда будет солнце».

Но исчезли и солнце (по крайней мере песня, в одночасье ставшая крамольной), и «Модный приговор». Сначала шеф редакции посоветовал ему убрать злополучное письмо из интернета. Васильев отказался.

Потом ему сказали, что шоу открыться пока не может, но не из-за письма, а из-за того, что ушли все главные продавцы одежды, с которыми сотрудничал «Модный приговор». А 31 декабря его контракт с Первым каналом истек.