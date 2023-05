Терминатор не пройдет

Программы, относящиеся к системам «ограниченного риска», будут обязаны соблюдать лишь правила прозрачности. В качестве примеров законодатели называют чат-боты или системы генерации картинок. Но тут может возникнуть некоторая путаница. С одной стороны, сами модели GPT будут относиться к категориям высокого риска, а использующие их приложения, например, ChatGPT, в свою очередь, — к системам ограниченного риска. То же самое касается Midjourney.

Системы минимального риска, в которые включены модели конкретного применения ИИ, например, видеоигры (ИИ массово применяется в таких популярных видеоиграх, как Red Redemption 2 или The Last of US) или спам-фильтры, не будут подвергаться никаким ограничениям.

Демократия под угрозой

Одной из главных причин быстрого принятия регулирования ИИ в ЕС стало то, что на возможные риски европейские политики обратили внимание еще около пяти лет назад. После вмешательства России в американские выборы 2016 года современные технологии стали часто восприниматься как большая угроза для демократии.