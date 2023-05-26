Хочется чуда

Уже несколько дней все западные СМИ перепечатывают историю про парализованного мужчину, которому при помощи имплантов в головном и спинном мозге вернули возможность ходить. Транслируемый месседж: это революция, ведь пациент с поврежденным спинным мозгом управляет своими движениями буквально силой мысли. И, как часто бывает в подобных случаях, это в корне неверная трактовка, которая играет против науки.

Искажения и преувеличения научных достижений порождают ложные ожидания от науки, которые рано или поздно приведут к тому, что человек разочаруется в ней. Потому что он был уверен, что наука уже всё умеет: воскрешать мертвых, возвращать подвижность парализованным, ремонтировать ДНК, выращивать органы, — а в действительности выясняется, что всё не так. На деле наука действительно добилась очень многого, но этих достижений уже недостаточно. Восторженные рассказы о человеке, который благодаря хитроумному интерфейсу «мозг — компьютер» начал самостоятельно ходить спустя 12 лет после парализовавшей его травмы, — наглядная иллюстрация подобного вредного подхода. Это замечательная работа, блестящий пример proof of concept (подтверждение работоспособности концепции. — Прим. ред.), но до массового исцеления парализованных нам предстоит еще очень долгий путь, и далеко не факт, что подобное в принципе возможно.

Молодой голландец Герт-Ян Оскам повредил спинной мозг в аварии на велосипеде и потерял способность ходить. Он слегка чувствовал ноги, но не мог ими шевелить. То есть моторная кора в мозгу, отдающая приказ ходить, и нервы и мышцы ног, исполняющие этот приказ, были в порядке — повреждены оказались нервные «провода», передающие сигнал от моторной коры ногам. Ученые нашли в моторной коре Оскама участки, которые сильнее всего активировались, когда голландец представлял, как делает шаг.

В кору прямо над этими местами вставили электроды, которые считывают сигналы мозга и передают их на блок обработки информации — грубо говоря, компьютер.

Он портативный, но довольно большой, так что Оскам должен носить его в рюкзаке. Компьютер расшифровывает сигналы и перекодирует их в импульсы, которые передаются уже на другие электроды, имплантированные в спинной мозг Оскама. Они стимулируют соответствующие двигательные нейроны, которые заставляют мышцы ног сокращаться.

Нейробиологи из Швейцарского федерального технологического института Лозанны демонстрируют мозг с вживленными имплантами. Фото: EPA-EFE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

В итоге, когда Оскаму нужно куда-то идти или, скажем, подниматься по лестнице, он представляет, как делал это до травмы. Электроды в головном мозге считывают возникающие сигналы и передают на электроды в спинном мозге, которые отдают приказы непосредственно рабочим нейронам. То есть происходит в буквальном смысле чтение мыслей — точнее, двигательных намерений. Более того, после многих месяцев тренировок с имплантами к оставшимся сохранными нервным волокнам Оскама в спинном мозге частично вернулась чувствительность, и теперь он может самостоятельно (хоть и с костылями) вставать с кровати, ходить по квартире и садиться в машину даже тогда, когда все вживленные устройства выключены. На первый взгляд работа выглядит как абсолютный прорыв, но есть множество нюансов. Во-первых, Оскам единственный из нескольких пациентов, с которыми работали ученые, смог при помощи имплантов снова начать ходить. Вероятно, прогресс оказался настолько существенным из-за того, что у него были повреждены не все нервные «провода» в спинном мозге.

Удастся ли достичь таких же результатов у людей, чьи нервные волокна были разрушены тотально, неизвестно.